حزب التجمع يناقش مع السفير الكوبي الأوضاع في قطاع غزة

استقبل النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، بالمقر المركزي للحزب اليوم الأربعاء، السفير ألكسندر بييسير مورجا، سفير جمهورية كوبا لدى جمهورية مصر العربية، في لقاء تناول عدة ملفات مهمة على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

أكد النائب عبد العال خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين حزب التجمع وكوبا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمتد جذورها إلى الصداقة التاريخية بين المؤسس الراحل خالد محيي الدين والزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو، خاصة مع وجود خالد محيي الدين نائب لرئيس مجلس السلام العالمي.



السفير الكوبي يعرب عن اعتزازه بالعلاقة العميقة التي تربطه بالحزب

من جانبه، أعرب السفير الكوبي عن اعتزازه بالعلاقة العميقة التي تربطه بالحزب، مذكرًا بأنه شغل منصب القائم بأعمال السفارة الكوبية في القاهرة خلال الفترة من 2012 إلى 2016، والتقى خلالها عدة مرات بالدكتور رفعت السعيد الرئيس الأسبق للحزب، والنائب سيد عبد العال.



توضيح الصورة الحقيقية للثورة المصرية ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية

ومن جانبه أشاد رئيس التجمع بالدور المهم الذي أدته السفارة الكوبية في تنظيم لقاءات مع سفراء دول أمريكا اللاتينية عقب ثورة 30 يونيو 2013، مما ساهم في توضيح الصورة الحقيقية للثورة المصرية ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

تطرق اللقاء إلى المستجدات على الساحة المصرية، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مهمة هذا العام، حيث أكد عبد العال أن الحزب يستعد للانتخابات المقبلة بكوادر شبابية مؤهلة.



الأوضاع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية

ناقش الطرفان الأوضاع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، حيث أكد رئيس التجمع على حق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وما وصفها بـ”حرب الإبادة” التي راح ضحيتها آلاف المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومن جانبه أكد السفير الكوبي أهمية العلاقات مع مصر، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون خاصة في مجالي الصحة وصناعة الأدوية، واصفًا العلاقات بين البلدين بأنها “نموذج للتعاون بين دول الجنوب”.

واختتم السفير اللقاء بتوجيه الشكر لحزب التجمع وقياداته على البيانات التضامنية مع كوبا في ظل الحصار المفروض عليها، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع مصر على كافة الأصعدة.

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