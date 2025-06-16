التقرير الطبي يكشف سبب إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم في طرة

تسلمت النيابة العامة، التقرير الطبي لإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه تسمم غذائي بأعراض المغص إثر تناولهم وجبة حواوشي وذلك بمنطقة طرة وتم نقلهم لمستشفى مبرة المعادي لتلقي العلاج اللازم.

واكد التقرير تعرض الأسرة بالكامل للتسمم وإصابتهم بالتلبك المعوي الذي احتاج لتنظيف معده للمصابين جميعًا مما يعني انهم تناولوا طعام فاسد.

وعززت هيئة الإسعاف بسيارتين لنقل المصابين لأقرب مستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة طره يفيد بإصابة 6 أشخاص بمغص وتلبك معوي بسبب تناول وجبة حواوشي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمستشفى مبرة بالمعادي لتحرير المحضر اللازم والوقوف على ملابسات الواقعة.

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