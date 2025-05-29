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أكلوا بطيخ، إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم في قنا

إصابة 6 أشخاص من
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم في قنا، فيتو

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه حالة تسمم غذائي بأعراض المغص والتلبك معوي إثر تناولهم وجبة بطيخ في قرية كرم عمران، التابعة لدائرة مركز قنا،وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

 

تفاصيل البلاغ في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة 6 أشخاص بمغص وتلبك معوي في قرية كرم عمران التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة “هـ.س”، تبلغ من العمر 50 عامًا، “ع.م”، 55 عامًا، ونجليه ف.ع، تبلغ من العمر 17 عامًا، و.ع يبلغ من العمر 14 عامًا، ك.م.ع، يبلغ من العمر 6 أعوام، وأ.ر.أ، من أسرة واحدة بقلبك معوي ومغص اشتباه حالة تسمم عقب تناولهم وجبة بطيخ في قرية كرم عمران.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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