الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تعاطى الحشيش وطعنها بشوكة، المشدد 10 سنوات لسوداني قتل أمه بمصر القديمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة مستأنف جنايات القاهرة بمعاقبة سوداني لاتهامه بقتل أمه بعد أن طعنها بشوكة، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م. ع. 38 سنة، مهندس، سوداني الجنسية، في يوم 10 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد التعاطي جواهر الميثامفيتامين والأمفيتامين مشتقات فينيئيل أمين، الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

طعن أمه بـ"شوكة"

وأضافت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليها أمه، من غير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن استل سلاحا أبيض “شوكة”، وباغتها بها طعنًا محدثًا إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي أودت بحياتها حتى تيقن من حتمية بلوغه مقصده قتلا.

تلقت مباحث قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة سودانية مقتولة داخل الشقة التي تعيش فيها رفقة ابنها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

 على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبالفحص وسؤال الشهود قال أحدهم وهو قريب المجني عليها أنها اتصلت به يوم الواقعة وأبلغته بالحضور لأن نجلها طعنها بشوكة عدة طعنات بسبب تعاطيه المخدرات.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة بسبب تعاطيه المواد المخدرة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة مستانف جنايات القاهرة قسم شرطة مصر القديمة النيابة العامة مديرية أمن القاهرة الميثامفيتامين الامفيتامين الحشيش المخدر

مواد متعلقة

المتهم بقتل حلاق في حفل زفاف بالنزهة يدلي باعترافات تفصيلية أمام النيابة

المتهمين بقتل شاب في الوايلي خلال تمثيل الجريمة: "مكنش قصدنا نموته"

المؤبد لصنايعى وعامل لاتهامهما بقتل شخص بسلاح نارى وشروعهما بقتل آخرين بالقليوبية

الأكثر قراءة

الدولار يتلقى ضربة من الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

بعد 24 ساعة، اتحاد الكرة يتدارك خطأه بشأن محمد صلاح

رئيس النواب يوجه انتقادات حادة لتغيب وزيري المالية والتخطيط عن مناقشة الموازنة

السيسي يتفقد عددا من سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليا بنسبة مكون 45%

هل هو نتنياهو؟، "الله أكبر.. لقد قتلناه" منشور إيراني غامض يثير حيرة العالم

مسؤول إيراني يعلن إسقاط مسيرة تابعة للجيش الأمريكي

مشاهد من وفاء الرئيس لأبناء مصر المخلصين، آخر مستجدات تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم

كأس العالم للأندية، ريبيرو يستقر على بديل إمام عاشور أمام بالميراس

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الخوخ والعنب في سوق العبور

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم؟

هل يوجد رسوم للتسجيل في محفظة البنك الأهلي؟

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة

ما حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية وضوابطها؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية