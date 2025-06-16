تعاطى الحشيش وطعنها بشوكة، المشدد 10 سنوات لسوداني قتل أمه بمصر القديمة

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بمعاقبة سوداني لاتهامه بقتل أمه بعد أن طعنها بشوكة، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م. ع. 38 سنة، مهندس، سوداني الجنسية، في يوم 10 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد التعاطي جواهر الميثامفيتامين والأمفيتامين مشتقات فينيئيل أمين، الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

طعن أمه بـ"شوكة"

وأضافت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليها أمه، من غير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن استل سلاحا أبيض “شوكة”، وباغتها بها طعنًا محدثًا إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي أودت بحياتها حتى تيقن من حتمية بلوغه مقصده قتلا.

تلقت مباحث قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة سودانية مقتولة داخل الشقة التي تعيش فيها رفقة ابنها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.



وبالفحص وسؤال الشهود قال أحدهم وهو قريب المجني عليها أنها اتصلت به يوم الواقعة وأبلغته بالحضور لأن نجلها طعنها بشوكة عدة طعنات بسبب تعاطيه المخدرات.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة بسبب تعاطيه المواد المخدرة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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