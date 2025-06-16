الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المتهم بقتل حلاق في حفل زفاف بالنزهة يدلي باعترافات تفصيلية أمام النيابة

تحقيقات، فيتو
تحقيقات، فيتو

ضربته بالغلط علشان يسكت وميولعش الدنيا.. بهذه الكلمات بدأ سائق متهم بقتل حلاق خلال حفل زفاف صديق الأخير بمنطقة النزهة اعترافاته أمام  نيابة شرق القاهرة الكلية.

وأضاف أن صديقه شقيق العروس نشبت بينه وبين العريس مشادة كلامية بسيطة بسبب تحكم الأخير في عروسه تحكم غريب ومنعها من الرقص أو اظهار علامات فرحها يوم زفافها.

وأشار إلى أن السيدات تدخلن وتعالت الأصوات وتدخل المجني عليه وهو صديق العريس وتشاجر مع أخو العروسة فما كان منه إلا أن تدخل لمناصره صديقه وأخرج مطواة من جيبه وحاول تهديد المتواجدين بها لفض المشاجرة إلا أنها أصابت الضحية بالخطأ وأسقطته غارقا في دمائه. 


البداية عندما وصل أهالي عروسين وأصدقاؤهما إلى إحدى القاعات بمنطقة النزهة لحضور حفل الزفاف ومشاركتهما أجواء الفرح والبهجة، وأثناء ذلك وبشكل مفاجئ نشبت مشادة كلامية بين أهل العروسين، وتحديدا بين العريس وشقيق عروسته، تطورت سريعا إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

تدخل أصدقاء الطرفين وتشاجروا سويا فقام صديق شقيق العروسة، ويعمل سائقا بقتل حلاق صديق العريس طعنا بسلاح أبيض.

مقتل صديق عريس النزهة والنيابة تحقق


نيابة شرق القاهرة فور تلقيها بلاغ الواقعة انتقلت للتحقيق، وسألت المتواجدين في مسرح الجريمة الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين العريس وشقيق عروسته، استعان كلٌّ منهما بأصدقائه، فقام صديق شقيق العروسة بشكل مفاجئ بإخراج سلاح أبيض من طيات ملابسه، وطعن صديق العريس الذي لقي مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.


وكلفت  المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة شرق القاهرة الكلية منطقة النزهه النيابة العامة

مواد متعلقة

المتهمين بقتل شاب في الوايلي خلال تمثيل الجريمة: "مكنش قصدنا نموته"

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب في الزيتون

قابيل وهابيل، السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية في بنها

الأكثر قراءة

الدولار يتلقى ضربة من الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

بعد 24 ساعة، اتحاد الكرة يتدارك خطأه بشأن محمد صلاح

رئيس النواب يوجه انتقادات حادة لتغيب وزيري المالية والتخطيط عن مناقشة الموازنة

السيسي يتفقد عددا من سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليا بنسبة مكون 45%

هل هو نتنياهو؟، "الله أكبر.. لقد قتلناه" منشور إيراني غامض يثير حيرة العالم

مشاهد من وفاء الرئيس لأبناء مصر المخلصين، آخر مستجدات تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم

كأس العالم للأندية، ريبيرو يستقر على بديل إمام عاشور أمام بالميراس

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الخوخ والعنب في سوق العبور

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم؟

هل يوجد رسوم للتسجيل في محفظة البنك الأهلي؟

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة

ما حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية وضوابطها؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مسؤول إيراني يعلن إسقاط مسيرة تابعة للجيش الأمريكي