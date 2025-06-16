ميلان يسابق الزمن لتجديد عقد الفرنسي مايك ماينان

كشفت تقارير صحفية أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني الجديد لنادي ميلان، يسعى إلى الحفاظ على خدمات الحارس الفرنسي مايك ماينان، ضمن صفوف "الروسونيري" خلال الفترة المقبلة.

وكان ماينان قريبًا من مغادرة الفريق في الأيام القليلة الماضية، بعد أن توصّل إلى اتفاق مع تشيلسي للانضمام إلى النادي اللندني، قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية الجارية حاليًا. غير أن الصفقة تعثرت بسبب عدم اتفاق الناديين على تفاصيل العملية.

وبحسب ما أفاده موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أليجري يحرص على كسب ثقة ماينان، ويخطط لإجراء اتصال مباشر بالحارس في بداية الأسبوع، في محاولة لإقناعه بالمساهمة في المشروع الجديد الذي يقوده في ميلان.

وأشار التقرير إلى أن أليجري، بالتنسيق مع المدير الرياضي الجديد إيجلي تاري، سيبذلان جهدًا أخيرًا لإقناع ماينان بتجديد عقده، والذي ينتهي في صيف عام 2026.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن ماينان وجه إنذارًا لإدارة النادي، ملوحًا برفض أي تمديد للعقد، ومشددًا على رغبته في الانتقال إلى تشيلسي، أو المغادرة مجانًا عقب نهاية عقده الحالي.

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