بعد غياب 11 عاما، أليجري يعود لتدريب ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، تعيين ماسيمليانو أليجري، مديرًا فنيًا للفريق في الموسم الجديد.



ميلان يعلن تعيين أليجري مديرا فنيا

ونشر الحساب الرسمي لنادي ميلان عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، صورة المدير الفني الجديد للنادي ماسيمليانو أليجري وعلق عليها قائلا:” دعونا نرحب بالمدير الفني الجديد للفريق أليجري”.

وعاد أليجري إلى ميلان بعد فترة ابتعاد دامت 11 عامًا، حين حقق نجاحًا باهرًا قبل رحيله في نهاية المطاف.

وارتبط أليجري أيضًا بتدريب نابولي، لكنه فضل العودة إلى الروسونيري وخوض تحد صعب لإعادة البطل الإيطالي إلى منصات التتويج من جديد.

أرقام أليجري مع ميلان في ولايته الأولى

امتدت الولاية الأولى لـ أليجري مع ميلان إلى 4 مواسم، خلال الفترة (يوليو 2010 – يناير 2014)، وخاض خلالها 178 مباراة.

وتوج أليجري مع ميلان في الولاية الأولى، على لقب الدوري الإيطالي موسم 2010-11، وحصل على بطولة كأس السوبر الإيطالي موسم 2011-12.

حقق خلال هذه الفترة الفوز في 91 مباراة، وتعادل في 49 وخسر في 38، سجل خلالها لاعبو الروسونيري 303 هدفًا، وتلقت شباكهم 178 هدفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.