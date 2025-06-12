صراع بين ميلان وفنربخشة على نجم الهلال السعودي

دخل نادي ميلان أحد عمالقة الدوري الإيطالي في منافسة فريق فنربخشة التركي، لضم أحد نجوم نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميتروفيتش يثير صراعا بين ميلان وفنربخشة

ووفقًا لصحيفة " فوتوماك" التركية، فإن الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي يثير اهتمام نادي فنربخشة، بات أيضًا ضمن أهداف ميلان، وقد يتقدم النادي الإيطالي بخطوة رسمية لضمه خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فنربخشة يسعى لتعزيز خط هجومه، وقد كثف اتصالاته بالمهاجم الصربي، الذي يتصدر قائمة اللاعبين المستهدفين لتعزيز صفوف الفريق التركي.

وجذب ميتروفيتش الأنظار مجددًا بعدما سجل هاتريك في مرمى منتخب أندورا، خلال تصفيات كأس العالم 2026، ليُسهم في فوز صربيا بنتيجة 3-0.

ونقلت الصحيفة أن اللاعب، الذي أبدع مع منتخب بلاده، يرغب في العودة إلى أوروبا، والمنافسة في البطولات القارية قبل انطلاق كأس العالم 2026.

أرقام ميتروفيتش مع الهلال السعودي

يبلغ عمر ميتروفيتش 30 عامًا، وكان قد انتقل إلى الدوري السعودي في أغسطس 2023، وينتهي عقده مع الهلال في يونيو 2026.

خلال مشواره مع الهلال، شارك في 79 مباراة رسمية، سجل خلالها 68 هدفًا، وقدّم 15 تمريرة حاسمة، مما يبرز تأثيره الكبير في خط هجوم الفريق، وقيمته السوقية تُقدّر حاليًا بـ18 مليون يورو.

ميلان يعرض 40 مليون إسترليني لضم ميتروفيتش

كشفت تقارير أخرى أن ميلان تقدم باستفسار رسمي حول إمكانية التعاقد مع ميتروفيتش مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي قد يقبله الهلال لبدء المفاوضات، خاصة في ظل سعي النادي السعودي لضم نجوم مثل فيكتور أوسيمين استعدادًا لكأس العالم للأندية.

وسيشارك ميتروفيتش مع الهلال في كأس العالم للأندية، التي تنطلق يوم 15 يونيو الجاري، إذ يُعد اللاعب أحد أبرز أسلحة الفريق بفضل مهاراته في الكرات الهوائية وتنوعه في التسديد بالقدمين.

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