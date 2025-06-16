مطالب برلمانية بحوكمة الدعم والتحول للنقدي ومواجهة الزيادة السكانية وتعظيم الإيرادات

وجه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الشكر والتقدير على التعاون المثمر والمستمر للحكومة في تلبية العديد من طلبات النواب، في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

مناقشة الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

اعتماد إضافي للعلاج على نفقة الدولة بقيمة 5 مليارات جنيه

وأشار إلى الموافقة على اعتماد إضافي للعلاج على نفقة الدولة بقيمة 5 مليارات جنيه، وكذلك للمستشفيات بقيمة 3 مليارات جنيه، وللمعاهد والمستشفيات الأزهرية بقيمة مليار و200 ألف جنيه، ولمحافظات القاهرة والغربية والدقهلية بقيمة 600 مليون جنيه.

جهود الحكومة في العمل على تعظيم مواردها

وأشاد القصبي، بجهود الحكومة في العمل علي تعظيم مواردها، مطالبا بحوكمة نظام الدعم لرغيف الخبز وللسلع التموينية وللطاقة والكهرباء.

دعم مولدات الطاقة الشمسية

وطالب رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، بالعمل على دعم مولدات الطاقة الشمسية، وكذلك مواجهة الزيادة السكانية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحوكمة منظومة الجمارك، ودعم الصناعة المحلية.

ضرورة إدراج اعتماد مالي لإنشاء المستشفى الجامعي للوادي الجديد

وشدد النائب عبد الهادي القصبي، على ضرورة إدراج اعتماد مالي لإنشاء المستشفى الجامعي للوادي الجديد، معلنا موافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة.

الشعب المصري يزداد صلابة في مواجهة الأزمات

يشار إلى أنه في بداية كلمته وجه القصبي، رسالة من تحت قبة البرلمان، تؤكد أن الشعب المصري الذي يؤمن بالسلام ويسعي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة هو ذاته الذي يزداد صلابة وقوة في مواجهة الأزمات وكافة الظروف والكوارث، وهو نفسه الذي يساند الشعب الفلسطيني الشقيق في كافة حقوقه المشروعة والعادلة، وهو نفسه الشعب الذي لا يقبل المساس بسيادته الوطنية مهما كلفه ذلك من بذل الغالي والنفيس.

وقال: شعب مصر يتسلح بالإيمان بالله، وبالوعي والضمير الوطني، كما أنه شعب يثق بالقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع رئيس برلمانية مستقبل وطن: أقولها بكل قوة إن الشعب المصري يثق في الرئيس السيسي وفي قيادته الحكمية الوطنية ويصطف خلفه، وأن التاريخ أثبت للعالم، أن الشعب المصري لا تزيده الضغوط إلا قوة، وأن الضغوط لم ولن تولد إلا أسودًا للدفاع عن عرين هذا الشعب في كافة المجالات.

من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: العالم يشهد أحداث كبيرة، وتداعيات هذه الأحداث انعكست على اقتصاديات الدول، ولولا الإجراءات الاقتصادية التى عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه التحديات، وفى نفس الوقت العزم على مواصلة العمل والانتقال بمصر لمكانة تليق بالدولة المصرية.

الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام

وأكد أن الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وتخصيص 4 مليارات جنيه لشراء أدوية وأمصال للعلاج عن نفقة الدولة.

وأكد أن السنوات الخمسة الماضية شهدت ظروفا استثنائية متلاحقة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية – الأوكرانية، وأخيرًا التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة، وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، إلى جانب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل".

وأكد أن كل هذه الأزمات تركت آثارا عميقة على الاقتصاد العالمي، ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها، ولكن هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل الدولة لضمان تفادي تداعيات هذه الآثار على الاقتصاد المصرى.

من جانبها أكدت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، أن الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 عنوانها الواقعية، حيث أن الحكومة على وضع أطر وأهداف تتناسب مع الظروف المصرية وتعمل على الوصول بالوطن إلى بر الأمان.

مطالب بإيجاد مصادر أخرى تدر عوائد على الإيرادات السنوية

وقالت: لدي بعض الملاحظات أولها أن الإيرادات الضريبية، مطالبة بإيجاد مصادر أخرى تدر عوائد على الإيرادات السنوية.

وأشادت بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي سواء لدعم الخبز أو تكافل وكرامة وترشيد عدد من أوجه الدعم.

وقالت: نأمل في إقرار التحول إلى الدعم النقدي لضمان وصوله إلى مستحقيه، موضحة أن الموازنة تضمنت خططا لمزيد من التعيينات سواء الأطباء والمدرسين ورفع الحد الأدني للأجور مما يفتح آفاق جديدة للشباب.

وقالت: ومن النقاط المضيئة أيضا في الموازنة، تأكيد الحكومة على أن أولويات تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو، إضافة للتوجه حول ضبط الأوضاع المالية مع الحفاظ على البعد الاجتماعي.

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