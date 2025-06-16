القمة للأحمر، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية قبل الجولة الثانية

احتل النادي الأهلي صدارة مجموعته في كأس العالم للأندية بعد انتهاء الجولة الأولى حيث جاء الترتيب على النحو التالي..

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي سلبيا في الافتتاح امام انتر ميامي فجر أمس الأحد.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

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