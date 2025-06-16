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أخبار مصر

وزير الكهرباء يبحث مع وفد أوروبي سبل دعم الشراكة بمشروعات الطاقة

لقاء وزير الكهرباء
لقاء وزير الكهرباء مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع جيلسومينا  فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB)، وستيفانو سانينو مدير عام الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق لهما.

 

دعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة

وبحث وزير الكهرباء سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون والعمل المشترك فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لاسيما مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع فى مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة وخاصة الربط مع الشبكة الاوربية عبر إيطاليا واليونان.

الربط مع الشبكة الاوربية عبر إيطاليا واليونان

يأتي ذلك فى اطار التوجه العام، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، وفتح المجال امام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لتقود مشروعات استراتيجية الطاقة.

وتناول اللقاء بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك والاتحاد الأوروبي، فى اطار خطة الوزارة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة ، وتطوير عدد من مراكز التحكم، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر  وزيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع فى اقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة فى ظل استراتيجية التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،  وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقات المتجددة، فى اطار برنامج العمل لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة  وزيادة نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة

التحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة
 

اكد الدكتور محمود عصمت، ان خطة العمل تأتي فى اطار استراتيجية الطاقة والتى تم صياغتها بناء علي رؤية الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء وبنك الإستثمار والاتحاد الأوربيين، مشيرا إلى دور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك مشاركة البنك والاتحاد فى تمويل مشروعات القطاع والتى كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة.

وأشار إلى المشروعات الجارى العمل عليها خلال المرحلة الحالية خاصة فى مجال تطوير منظومة التحول الرقمى وكذلك تحديث قطاع شبكات التوزيع، ودعم خطة التوسع فى اقامة محطات تخزين الطاقة، فى اطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة.

ورحب بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.

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الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بنك الإستثمار الأوروبى رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إيطاليا اليونان

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