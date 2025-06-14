الحكومة تكشف موقفها من تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة لتجنب تطبيق سيناريو تخفيف الأحمال الكهربائية، رغم التحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

موقف تخفيف أحمال الكهرباء

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”، إن رئيس الوزراء شدد على أن اللجوء لـ تخفيف أحمال الكهرباء لن يكون إلا إذا اضطررنا لذلك، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتوفير بدائل تضمن استمرار الخدمة بأفضل شكل ممكن.

شفافية الحكومة في التعامل مع الملفات

وأضاف المتحدث باسم الحكومة:"نعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي تطورات، والشفافية هي نهجنا في نشر كل المعلومات المتاحة للمواطنين"



كما أكد أن الحكومة ترصد على الفور أي شائعات أو معلومات مغلوطة يتم تداولها، وتعمل على الرد عليها بسرعة ووضوح، مع تحديث المواطنين بكل جديد بشكل لحظي.



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