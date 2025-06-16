الإثنين 16 يونيو 2025
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فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية , فيتو

أكد سعيد عطية،  وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه تقرر بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل للدور الاول بشكل ورقي، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 16 يونيو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أنه تأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة للطلاب وأولياء الأمور لمراجعة أوراق الإجابة والتأكد من درجاتهم المستحقة.

وأشار إلى أنه يتم التقديم للتظلمات من خلال الإدارات التعليمية وفقًا للضوابط المنظمة والجدول المعلن بكل إدارة.

وأكد التزام جميع الإدارات التعليمية بسرعة الفحص والرد على التظلمات في المواعيد المحددة لضمان مصالح الطلاب وتحقيق العدالة التعليمية.

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