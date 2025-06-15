الإثنين 16 يونيو 2025
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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة، فيتو
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نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستظهر خلال اليومين المقبلين، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح بغالبية الإدارات التعليمية.

 

بالاسم ورقم الجلوس، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2025

بالإسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية


موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2025

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو، أن هناك بعض الإدارات التعليمية لم ترسل النتائج للمديرية وهناك إدارات أرسلت بالفعل وذلك عقب مراجعة النتيجة، لتتم بعد ذلك أعمال التجميع والمراجعة مرة أخرى بالمديرية ليتم اعتمادها من قبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

 

توزيع درجات الشهادة الإعدادية


وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:
مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

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