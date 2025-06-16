الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقعة بالميراس وبورتو على مائدة جهاز ريبيرو في نيوجيرسي

ريبيرو
ريبيرو

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو جلساته مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة بالميراس الخميس المقبل حيث حصل الجهاز الفني علي تسجيل لمباراة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي التي اقيمت صباح اليوم وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

وتعادل الأهلي سلبيا في الافتتاح امام انتر ميامي فجر امس الأحد. 

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي بالميراس اخبار الأهلي

مواد متعلقة

القمة للأحمر، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية قبل الجولة الثانية

برنامج الأهلي اليوم في نيوجيرسي استعدادا لمواجهة بالميراس

مصدر بالأهلي يرد على أنباء تدخلات النحاس في وضع تشكيل الأهلي أمام انتر ميامي

كأس العالم للأندية، ريبيرو يستقر على بديل إمام عاشور أمام بالميراس

ريبيرو يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مباراة بالميراس

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

ياسر إبراهيم والعش يخضعان لكشف المنشطات بعد مباراة إنتر ميامي

التشخيص الأولي لإصابة إمام عاشور وخطوة منتظرة

الأكثر قراءة

حرب شرسة الأيام القادمة، توفيق عكاشة يكشف خطة التحرك البري ضد إيران بجماعات مسلحة

خبيرة تكشف الأسباب الخفية وراء التراجع المفاجئ للدولار بالبنوك

الدولار يتلقى ضربة من الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

استبعاد رئيس لجنة أولاد الأكابر، ومحافظ سوهاج: مكتبي مفتوح لمن لديه دليل غش بالثانوية

بعد واقعة إنتر ميامي، تصريح صادم من الأهلي بشأن مستقبل حسين الشحات

لحظة تفقد السيسي سيارات سيتروين C4X المصنعة محليًا بنسبة مكون 45% (فيديو وصور)

موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للزمالك

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بقلة الخير وكثرة الديون

خدمات

المزيد

الحرب الإسرائيلية الإيرانية ترفع سعر طن القصدير 1000 دولار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم بالسوق المحلي

سعر السكر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بقلة الخير وكثرة الديون

تفسير حلم لدغة العقرب في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

ماذا تعني وليمة النقيعة للحاج، وما حكم إجابة الدعوة لها؟

المزيد
الجريدة الرسمية