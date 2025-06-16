موقعة بالميراس وبورتو على مائدة جهاز ريبيرو في نيوجيرسي

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو جلساته مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة بالميراس الخميس المقبل حيث حصل الجهاز الفني علي تسجيل لمباراة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي التي اقيمت صباح اليوم وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي سلبيا في الافتتاح امام انتر ميامي فجر امس الأحد.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

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