تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية انتهت، وبدأت لجنة النظام والمراقبة في أعمال المراجعة والرصد والتجميع، ومن المنتظر أن تنتهي هذه المرحلة مع نهاية الأسبوع الجاري، ويتم طبع النسخة الخطية من النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2025، فور الانتهاء من أعمال الرصد والتجميع، وأنه فور اعتماد محافظ الفيوم لنتيجة الشهادة الاعدادية، سيتم بثها عبر موقع مديرية التربية والتعليم، كما سيتم تسليم نسخة خطية واسطوانة مدمجة الي كل مدرسة إعدادية حتي يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من التعرف علي نتائجهم في اسرع وقت.

اعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات

يذكر ان عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، العام الدراسي 2024 / 2025 بلغ 76498 طالبا في الشهادة الاعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، وأدوا الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة، ادوا الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالب وطالبة، أدو الامتحانات أمام لجنتين.

وقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة أدوا امتحاناتهم بمدرسة النور للمكفوفين.

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