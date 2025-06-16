ريبيرو يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مباراة بالميراس

يعقد الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة بالميراس الخميس القادم في ثاني جولات كأس العالم للأندية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي سلبيا في الافتتاح امام انتر ميامي فجر امس الأحد.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

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