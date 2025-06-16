مدرب بورتو: بالميراس من أبرز الفرق المرشحة للتألق بالمونديال

كأس العالم للأندية، أكد الأرجنتيني مارتين أنسيلمي، المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي، أن فريقه عانى من غياب الإيقاع خلال المواجهة التي جمعته بنادي بالميراس البرازيلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

وقال أنسيلمي في تصريحات صحفية عقب المباراة التي أقيمت على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي: "الافتقار إلى الإيقاع أثر علينا، خاصة مع تقدم زمن المباراة".

وشدد: "في الشوط الثاني أظهر بالميراس خبرة كبيرة، وفقدنا السيطرة، تحديدًا في الدقائق الـ15 الأخيرة. فقدنا حينها السيطرة على الكرة، لا على المباراة، وهذا أمر يمكنني قبوله".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن فريقه لعب بشخصية واضحة، قائلًا: "هدفنا هو المنافسة، واليوم حققنا هذا الهدف. قدّمنا أداءً جيدًا في الشوط الأول والعشر دقائق الأولى من الشوط الثاني".

وأشاد أنسيلمي بإمكانيات فريق بالميراس، واصفًا إياه بأنه "من بين أبرز الفرق المرشحة للتألق في البطولة"، وقال: "بالميراس يمتلك لاعبين مميزين، وكان من الممكن أن يشكل إستيفاو خطورة كبيرة علينا، لكننا قرأنا تحركاته جيدًا، ونجحنا في الحد من خطورته بإغلاق المساحات أمامه، وهو ما دفعهم لنقله إلى مركز الجناح".

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تضم الأهلي، إنتر ميامي، بالميراس، وبورتو.

وكان التعادل السلبي سيطر على نتيجة مباراة إنتر ميامي أمام الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد، وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة بالميراس وبورتو اليوم الإثنين.

موعد مباراة إنتر ميامي ضد بورتو

ويلتقي إنتر ميامي الأمريكي يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، مع فريق بورتو البرتغالي في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

كما يلتقي النادي الأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.

واشتعل الصراع في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، التي تضم أندية الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، وذلك بعد ختام مواجهات الجولة الأولى.

وانتهت مباراتا الجولة الأولى بين الأهلي ضد إنتر ميامي، وبورتو أمام بالميراس، بالتعادل السلبي، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة بختام الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى كالتالي:

1- الأهلي: نقطة.

2- إنتر ميامي: نقطة.

3- بالميراس: نقطة.

4- بورتو: نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.