"دور المؤسسات الدولية في دعم الترجمة"، ندوة يالأعلى للثقافة اليوم
يطلق المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الإثنين، ندوة "جسور بين الجسور.. دور المؤسسات الدولية في دعم الترجمة"، والتي تنظمها لجنة الترجمة، برئاسة الدكتور حسين محمود- عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر بالقاهرة.
دور المؤسسات الدولية في دعم الترجمة
تنطلق الندوة الساعة ١١:٣٠ بلقاء الدكتور نهاد المحبوب، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأعضاء اللجنة.
الساعة ١٢:٠٠ بداية الندوة بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالجامعة.
يدير الندوة:
- د محمد نصر الدين الجبالي - أستاذ اللغة الروسية- كلية الألسن- جامعة عين شمس، وعميد كلية الألسن- جامعة الأقصر سابقا - عضو لجنة الترجمة.
ويشارك بها عدد من الخبراء لالقاء كلماتهم ومن ابرزهم؛
- الساعة ١٢:١٠ كلمة نهاد المحبوب – رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
- الساعة ١٢:٢٠ كلمة د. حسين محمود – عميد كلية اللغات والترجمة - جامعة بدر، ومقرر لجنة الترجمة،د حسين إبراهيم- أستاذ اللغة الصينية، وعميد كلية اللغات والترجمة - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجية، رشا كمال- أستاذ اللغة الصينية، ووكيل كلية اللغات والترجمة - جامعة بدر - عضو لجنة الترجمة.
كما يشاركزد. سيد إيجور- نائب مدير معهد موسكو للترجمة للعلاقات الدولية (مشاركة أونلاين)، ثم د. لين فنغ مين - نائب رئيس قطاع كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة بكين ورئيس جمعية بحوث الأدب العربي بالصين - أستاذ اللغة العربية بكلية اللغات الأجنبية- جامعة بكين (مشاركة أونلاين).
ود. كرمة سامي محمد مندور- أستاذ اللغة الفرنسية – كلية اللغات والترجمة- جامعة الأزهر - عضو لجنة الترجمة، سيد رشاد قرني- أستاذ مساعد بقسم اللغات الأفريقية – كلية البحوث والدراسات الأفريقية- جامعة القاهرة- عضو لجنة الترجمة، د. عاصم عز الدين العماري- أستاذ اللغة الألمانية – كلية الألسن- جامعة عين شمس - عضو لجنة الترجمة، ود. كرمة سامي- أستاذ اللغة الإنجليزية ورئيس المركز القومي للترجمة - عضو لجنة الترجمة، د. لبنى عبد التواب يوسف – أستاذ اللغة الإنجليزية - كلية الآداب - جامعة القاهرة - عضو لجنة الترجمة.
وأخيرا يشارك د. هشام عبد العليم درويش – رئيس قسم اللغة اليونانية- كلية الآداب- جامعة القاهرة - عضو لجنة الترجمة.
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