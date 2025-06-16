الاستماع لأقوال شهود العيان في سقوط مسن من الطابق العاشر بالهرم

تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة في حادث سقوط مسن من الطابق العاشر ما أسفر عن مصرعه في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن الضحية تعرض للسقوط أثناء محاولته استقلال مصعد عقار.

مصرع شخص داخل عقار في الهرم

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع شخص داخل عقار في الهرم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

وبالمعاينة والتحريات تبين أن مسن، تم تحديد هويته، أثناء محاولته استقلال مصعد العقار، فوجىء بعدم وجود الكابينة، مما أدى إلى سقوطه من الطابق العاشر، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة، واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم.

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