عميد طب القاهرة: مناهج تعليمية جديدة قريبا تستهدف تقليص الحشو

أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن الكلية ستُعلن عن المناهج التعليمية الجديدة خلال أقل من شهر، ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة العملية التعليمية.

وأوضح صلاح أن الهدف من ذلك هو تقليص الحشو والتركيز على جوهر المعلومة التي تخدم الطالب في مستقبله المهني، مشددا على أهمية التزام الطلاب بالمشاركة في الاستبيانات التعليمية، باعتبارها الوسيلة الأنسب لفهم احتياجاتهم وضمان جودة المناهج وتحقيق التطوير المطلوب.

وأثنى عميد طب قصر العيني على الجهود التي تبذلها الدكتورة حنان مبارك في متابعة عملية تطوير المناهج بما يتوافق مع معايير الجودة ومتطلبات سوق العمل.

عميد قصر العيني يؤكد أهمية دور الشباب في بناء الدولة الحديثة

جاء ذلك خلال كلمته في اليوم العلمي الطلابي الثالث لكلية طب قصر العيني، تحت شعار “في الوقاية حماية”، الذي نظمته الكلية تأكيدًا على دورها الريادي في نشر التوعية الوقائية، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المجتمع.

وكانت الدكتورة شيرين غالب، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بقصر العيني، قد أطلقت سلسلة مؤتمرات “ في الوقاية حماية” إيمانًا منها بأهمية تعزيز الوعي الوقائي بين الطلاب والمجتمع.

وعبر عميد الكلية في كلمته عن تقديره للدكتورة شيرين غالب، مشيدًا بدورها في نشر ثقافة الوعي المجتمعي، وحرصها على أن يكون طلاب قصر العيني فاعلين وشركاء في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في بناء الدولة المصرية الحديثة.

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