طب قصر العيني تنظم اليوم الطلابي الثالث من حملات التوعية في الوقاية حماية

ينظم قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب قصر العيني، بجامعة القاهرة اليوم العلمي الطلابي الثالث من حملات التوعية، تحت شعار"في الوقاية حماية... الوقاية مهمتنا".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات، وبإشراف

الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ووتنمية البيئة، والدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

وبمتابعة وتنفيذ الدكتورة شيرين غالب رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

طب قصر العيني تناقش تأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الأطفال

يهدف اليوم العلمي إلى تسليط الضوء على عدد من القضايا المعاصرة التي تمس صحة وسلامة الفرد والمجتمع، من بينها تأثير الألعاب الإلكترونية والأفلام على السلوك، وأشكال إساءة معاملة الأطفال، وخطر التحرش الإلكتروني، إضافة إلى التوعية بأضرار السجائر الإلكترونية، وأهمية إعادة التدوير في الحفاظ على البيئة.

يُقام اليوم العلمي بقاعة المؤتمرات بكلية طب قصر العيني في الساعة التاسعة صباحًا، يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025،

وذلك بمشاركة طلاب قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس والمشرفين بالقسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.