قبل لقاء بالميراس الخميس.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الفرق البرازيلية بمونديال الأندية.. فوز وحيد للأحمر بركلات الترجيح

كأس العالم للأندية 2025، يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي، الخميس المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.

وتعد مباراة الأهلي أمام بالميراس هي المواجهة السادسة للمارد الأحمر ضد الفرق البرازيلية في المونديال، وترصد السطور التالية مواجهات القلعة الحمراء أمام فرق السامبا قبل لقاء الخميس أمام بالميراس.

مواجهات الأهلي ضد الفرق البرازيلية في مونديال الأندية

وقبل مباراة بالميراس الخميس المقبل في مونديال الأندية 2025، خاض الأهلي مواجهته الأولى في نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد إنترناسيونالي البرازيلي في صدامه الأول مع الفرق البرازيلية يوم 13 ديسمبر 2006.

وجاءت المباراة في النسخة التي أقيمت في اليابان، وخسر الأهلي بهدفين مقابل هدف، حيث وقع الأنجولي أمادو فلافيو على هدف المارد الأحمر الوحيد.

وتجددت المواجهة بين الأهلي مع فرق البرازيل بعد 6 سنوات من أول مواجهة، حين التقى الأحمر مع كورينثنيانز، في المربع الذهبي لنسخة 2012 يوم 12 ديسمبر، وخسرها الأهلي بهدف دون رد.

وفي الحادي عشر من فبراير عام 2021 نجح الأهلي في تحقيق أول فوز في مسيرته على الفرق البرازيلية حين تفوق 3-2 بركلات الترجيح، على بالميراس، في لقاء الميدالية البرونزية، بعد التعادل السلبي.

ومنحت هذه المواجهة الأهلي الميدالية البرونزية الثانية في مسيرته بكأس العالم للأندية بعد نسخة 2006.

وبعدها بعام رد بالميراس على الأهلي في نصف النهائي حين تفوق عليه بهدفين دون رد يوم 8 فبراير 2022.

وجاءت خامس وآخر مواجهة للأهلي ضد الفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية عندما التقى الأحمر فلامنجو في 11 فبراير 2023 في نسخة 2022، وخسرها الأحمر 2-4، حيث وقَّع أحمد عبد القادر على ثنائية الأحمر وقتها.

موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس

وتقام مباراة بالميراس ضد الأهلي، مساء الخميس المقبل، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة مباراة بالميراس أمام الأهلي، على ملعب ميتلايف، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي الأولى في نسخة 2025 من كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما تعادل سلبيا بالميراس البرازيلي مع بورتو البرتغالي بالجولة الأولي للمجموعة ذاتها.

واشتعل الصراع في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، التي تضم أندية: الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، وذلك بعد ختام مواجهات الجولة الأولى.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى كالتالي:

1- الأهلي: نقطة.

2- إنتر ميامي: نقطة.

3- بالميراس: نقطة.

4- بورتو: نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.