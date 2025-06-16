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رياضة

ياسر ريان: لاعبو الأهلي بحثوا عن "اللقطة" والدليل أزمة ركلة الجزاء

الأهلي وإنتر ميامي،
الأهلي وإنتر ميامي، فيتو

انتقد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق الأحمر أمام إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن بعض اللاعبين كانوا يبحثون عن "اللقطة الفردية" وليس اللعب الجماعي، وهو أمر لا يليق بثقافة وشخصية النادي الأهلي.

أداء الأهلي هبط في الشوط الثاني

وقال ريان في تصريحات تليفزيونية: "إنتر ميامي معروف فقط عن طريق ميسي، وكرة القدم الأمريكية ليست بالقوة التي تجعلنا نهابها، وكان يمكن للأهلي أن يفوز برباعية في الشوط الأول، لكن الأداء هبط تمامًا في الشوط الثاني".

حسين الشحات، فيتو
حسين الشحات، فيتو

لقطة حسين الشحات وأزمة ركلة الجزاء

وأضاف: "شاهدنا أكثر من لقطة تؤكد الفردية، مثل هجمة حسين الشحات في النهاية والخلاف على تنفيذ ركلة الجزاء بين زيزو ووسام وتريزيجيه الأمور لم تكن جماعية، والمدرب يتحمل جزءًا من النتيجة السلبية، وكان يجب عليه تثبيت التشكيل من مباراة باتشوكا الودية".

اللاعبون الجدد لم يصنعوا الفارق أمام إنتر ميامي

وأشار ريان إلى غياب التجانس الهجومي، موضحًا أن "بن شرقي كان يرى نفسه الأحق بالمشاركة، وكأن قدمه مثبتة في التشكيل الأساسي".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلًا: "اللاعبون الجدد إن لم يصنعوا الفارق في البطولة، يجب توجيه الشكر لهم، فالأهلي معتاد على التتويج بالدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا".

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