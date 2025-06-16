حالات إيقاف معاش تكافل وكرامة وآليات التظلم

يستهدف برنامج تكافل وكرامة، الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم مساعدات شهرية للأسر الفقيرة، وكبار السن غير القادرين على العمل، وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأيتام.



معايير إيقاف تكافل وكرامة

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط، وفقًا لمعايير محددة تهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية، لذا هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلى إيقاف صرف معاش "تكافل وكرامة"، منها:

تحسن الوضع المادي للمستفيد: إذا ثبت أن دخل الأسرة أو الفرد تجاوز الحد الأدنى المسموح به أو امتلك المستفيد ممتلكات توفر له استقلالًا ماليًا، يتم إيقاف المعاش فورًا. ويشمل ذلك حصول أحد أفراد الأسرة على وظيفة ثابتة أو وجود دخل إضافي لم يتم الإفصاح عنه عند التقديم.

اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة: التلاعب في المعلومات المقدمة خلال التسجيل، سواء كانت متعلقة بالدخل أو بعدد أفراد الأسرة أو الحالة الاجتماعية، يؤدي إلى الإقصاء الفوري من البرنامج.

التغيرات الأسرية المؤثرة: وفاة المستفيد الرئيسي، زواج أحد أفراد الأسرة بطريقة تؤثر على شروط الاستحقاق، أو تغييرات في عدد أفراد الأسرة بشكل يجعلها غير مؤهلة للدعم.

عدم تحديث البيانات: يشترط البرنامج تحديث البيانات بانتظام لضمان استمرار الاستحقاق، وفي حال تخلف المستفيد عن هذا الإجراء، يتم تعليق المعاش حتى يتم تحديث البيانات المطلوبة.

امتلاك أصول أو مصادر دخل أخرى: إذا تبين أن المستفيد يمتلك سيارة حديثة، أراضٍ زراعية، أو يحصل على معاش آخر يتجاوز الحد الأقصى المحدد من قبل البرنامج، يتم إيقاف الصرف.

عدم الالتزام بشروط البرنامج: مثل عدم انتظام الأبناء في المدارس، أو عدم إجراء الفحوص الطبية الدورية المطلوبة ضمن شروط الاستحقاق.

آلية التظلم وإعادة النظر

في حال تم إيقاف المعاش، تتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمستبعدين فرصة تقديم تظلم لإعادة فحص حالتهم، وذلك من خلال:

التوجه إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية في محل الإقامة وتقديم طلب تظلم رسمي.

استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الطلب ومتابعة حالته إلكترونيًا.

إرفاق المستندات الداعمة التي تثبت استمرار استحقاق المعاش، مثل شهادات الدخل، التقارير الطبية، أو أي أوراق أخرى تثبت عدم توافر أسباب الإيقاف.

مراجعة الطلب من قبل الوزارة وفي حال ثبتت أحقية المتظلم، يتم إعادة صرف المعاش بأثر رجعي في بعض الحالات.

تحقيق العدالة الاجتماعية

يُعد "تكافل وكرامة" أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة، وتوفير الحد الأدنى من الدخل لكبار السن وذوي الإعاقة، وضمان استمرار الأطفال في التعليم، مما يعزز من فرصهم في حياة أفضل مستقبلًا.

ورغم التحديات التي تواجه المستفيدين أحيانًا، يظل البرنامج جزءًا أساسيًا من جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه فعلًا.

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