السبت 15 فبراير 2025
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أخبار مصر

اليوم، صرف "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير

تكافل وكرامة،فيتو
"تكافل وكرامة،فيتو

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير  لـ4.7 مليون أسرة، اليوم السبت الموافق 15 فبراير، بقيمة تبلغ 3 مليارات و400 مليون جنيه.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 

وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع  المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويًا.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

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الاسر الاولي بالرعاية التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة صرف تكافل وكرامة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مديريات التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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