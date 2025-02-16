التضامن تتابع صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2025

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2025، وذلك لليوم الثاني علي التوالي كما تم التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح امس من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويًا.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير لـ4.7 مليون أسرة، امس السبت الموافق 15 فبراير، بقيمة تبلغ 3 مليارات و400 مليون جنيه.

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