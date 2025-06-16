القومي للطفولة يكشف موقفه من زواج مصاب بمتلازمة دوان بعروس الشرقية

علق صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، على القضية التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن زواج فتاة في سن الـ15 عامًا عروس الشرقية بشخص مصاب بمتلازمة داون، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تُعد جريمة وفقًا للقوانين المعمول بها في مصر.

شكاوى انتهاكات حقوق الأطفال

وأشار إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة المعنية بحماية حقوق الطفل والأم في مصر، حيث يعمل المجلس على تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.

توفير الحماية للأطفال في حالات الخطر

وأضاف: “من بين الاختصاصات التي يتولاها المجلس هو توفير الحماية للأطفال في الحالات التي قد يتعرضون فيها للخطر، وهو ما دفعنا للتعامل مع هذه الواقعة”.

تركيز القومي للطفولة في واقعة العروس القاصر

وحول الواقعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بزواج فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا، أكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاقلة والمتهورة” الذي تقدمه هالة حواس وسالي حواس، بقناة “الشمس” أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لم يتدخل في شأن حالة عريس الشرقية من الناحية الصحية أو العقلية، لكنه ركز على حالة العروس، مضيفا: "كان يهمنا أن نتأكد من أن العروس هي طفلة فعلًا، لأن القانون يضع شروطًا واضحة حول سن الزواج." وأكد أنه تم بالفعل فحص الفيديو المتداول، وتبين أن العروس قاصر.

وبناءً عليه، قام المجلس بإبلاغ مكتب حماية الطفل التابع للنائب العام، والذي أحال القضية إلى النيابة العامة، حيث يتم التحقيق حاليًا في القضية.



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