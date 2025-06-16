الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القومي للطفولة يكشف موقفه من زواج مصاب بمتلازمة دوان بعروس الشرقية

عروس الشرقية، فيتو
عروس الشرقية، فيتو

علق صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، على القضية التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن زواج فتاة في سن الـ15 عامًا عروس الشرقية بشخص مصاب بمتلازمة داون، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تُعد جريمة وفقًا للقوانين المعمول بها في مصر.

شكاوى انتهاكات حقوق الأطفال 

وأشار إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة المعنية بحماية حقوق الطفل والأم في مصر، حيث يعمل المجلس على تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

توفير الحماية للأطفال في حالات الخطر 

وأضاف: “من بين الاختصاصات التي يتولاها المجلس هو توفير الحماية للأطفال في الحالات التي قد يتعرضون فيها للخطر، وهو ما دفعنا للتعامل مع هذه الواقعة”.

 

تركيز القومي للطفولة في واقعة العروس القاصر 

وحول الواقعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بزواج فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا، أكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاقلة والمتهورة” الذي تقدمه هالة حواس وسالي حواس، بقناة “الشمس” أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لم يتدخل في شأن حالة عريس الشرقية من الناحية الصحية أو العقلية، لكنه ركز على حالة العروس، مضيفا: "كان يهمنا أن نتأكد من أن العروس هي طفلة فعلًا، لأن القانون يضع شروطًا واضحة حول سن الزواج." وأكد أنه تم بالفعل فحص الفيديو المتداول، وتبين أن العروس قاصر.

وبناءً عليه، قام المجلس بإبلاغ مكتب حماية الطفل التابع للنائب العام، والذي أحال القضية إلى النيابة العامة، حيث يتم التحقيق حاليًا في القضية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القومي للطفولة متلازمة داون نجدة الطفل صبري عثمان زواج الفتاة القاصر عريس الشرقية

مواد متعلقة

بعد إنقاذ عروس الشرقية، إحباط محاولة تزويج طفلة في قنا

بعد إخلاء سبيلها، أسرة عروس الشرقية تنهي إجراءات استلامها

تطورات قضية عريس متلازمة داون.. تسليم عروس الشرقية القاصر إلى أسرتها واحتجاز الوالدين.. والنيابة تواصل التحقيقات

الأكثر قراءة

عمرو أديب يعلق على أزمة ضربة جزاء الأهلي أمام إنتر ميامي (فيديو)

ترامب: واشنطن تتابع التصعيد بين إسرائيل وإيران وهذا موعد تدخلها

بالقرب من منشأة فوردو النووية، زلزال يضرب مدينة قم الإيرانية

هل تتأثر مصر حال استهداف مفاعل ديمونة؟ رئيس الرقابة النووية الأسبق يوضح

4 فرق بنقطة، اشتعال الصراع بمجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى

مجموعة الأهلي، بورتو يتعادل سلبيا مع بالميراس في كأس العالم للأندية

إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي بعد إصابته

منعا لتكرار أزمة زيزو، قرار من اتحاد الكرة يحدد موعد انتهاء الموسم المحلي

خدمات

المزيد

شروط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

3 جهات مختصة بإصدار الفتوى الشرعية، تعرف عليها

ارتفاع سعر خام القصدير إلي 32 ألف دولار للطن اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 15-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أكبرها روز بول.. 12 استادا تستضيف مباريات كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية