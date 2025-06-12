تطورات قضية عريس متلازمة داون.. تسليم عروس الشرقية القاصر إلى أسرتها واحتجاز الوالدين.. والنيابة تواصل التحقيقات

عروس الشرقية الباكية، في واقعة أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد المنصات خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قصير يوثق لحظة زفاف شاب مصاب بمتلازمة داون إلى فتاة ظهرت بملامح قاصر وبعيون دامعة، في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

لم يمر المشهد مرور الكرام، إذ تحركت الجهات الأمنية والحقوقية سريعا لفتح تحقيق شامل في الواقعة، وسط تفاعل شعبي وإعلامي واسع.

مشهد احتفالي أم جرس إنذار؟

ظهر العريس "محمد"، شاب من ذوي متلازمة داون، مبتهجًا في حفل الزفاف، بينما لفتت الأنظار دموع العروس التي بدت وكأنها تُزف دون إرادتها، لتشتعل تعليقات المتابعين بين من رأى في المشهد حالة إنسانية تستحق التعاطف، وآخرين نددوا بانتهاك حقوق الطفلة وذوي الهمم.

مشهد احتفالي أم جرس إنذار؟،فيتو

الفيديو، الذي لم يتجاوز نصف دقيقة، كان كفيلًا بتحريك المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي تقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة باعتبارها تمثل مخالفة صريحة لقانون الطفل المصري، خصوصًا أن العروس لم تبلغ السن القانونية للزواج.

النيابة تتحرك: صرف العريس وتسليم العروس القاصر لأسرتها

وكانت النيابة العامة بشمال الشرقية قد استدعت الساعات الماضية عروس الشرقية القاصر وزوجها المصاب بمتلازمة داون ووالديهما؛ للاستماع إلى أقوالهما؛ وذلك بعد بلاغا من المجلس القومى للطفولة والأمومة للنيابة العامة، بـ التحقيق فى الفيديو المتداول علي منصات التواصل الاجتماعي

الشاب من مصابي متلازمة داون،فيتو

أسرة فتاة الشرقية أمام النيابة: مكناش نعرف أن زواج أقل من 18 سنة غير قانوني والعريس مثالي

وقالت أسرة الفتاة، خلال أقوالها أمام النيابة العامة: إن الزواج تم بشكل عرفي دون علمهم بأن زواج من هم دون 18 عامًا مخالف للقانون المصري، مشيرين إلى أنهم لم يقصدوا الإضرار بابنتهم أو تجاوز القانون، بل وافقوا على الزيجة لأن "العريس شاب طيب، محترم، وحنون، وسيكون زوجًا مثاليًا"، حسب وصفهم.

وأوضحت الأسرة أن نيتهم كانت إدخال السرورعلى قلب ابنتهم، وأن مراسم الزفاف لم تكن سوى احتفال رمزي، دون توثيق رسمي، لافتين إلى أنهم تفاجأوا بردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو الذي ظهرت فيه الفتاة تبكي.

وأكدوا أنهم سلّموا عقد الزواج العرفي لجهات التحقيق فور طلبه، ويتعاونون بشكل كامل معهم، مبدين استعدادهم لتصحيح أي وضع قانوني وفقًا لما تراه الجهات المختصة حفاظًا على مصلحة ابنتهم.

صرف الشاب محمد من قسم الشرطة بعد الاستماع لأقواله

فيما أصدرت النيابة العامة بمدينة الصالحية الجديدة اليوم قرارا بصرف الشاب محمد من قسم الشرطة بعد الاستماع لأقواله، دون توجيه اتهامات له وتسليم العروس القاصر إلى والدتها، مع أخذ تعهد قانوني بعدم إتمام أي زواج قبل بلوغها السن القانونية واستمرار حجز والدي العروسين على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

العروس الباكية،فيتو

المجلس القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ رسمي فور تداول صور ومقاطع من حفل الزفاف على مواقع التواصل

وقد تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ رسمي فور تداول صور ومقاطع من حفل الزفاف على مواقع التواصل، لتتحرك الجهات المختصة على الفور، ويحضر العروسان وذويهما إلى مقر النيابة، حيث تُجرى التحقيقات بحضور ممثل عن خط نجدة الطفل.

والدة العريس،فيتو

مسؤول بخط نجدة الطفل: الواقعة تمثل انتهاكًا صريحًا لقانون الطفل

وأكد مصدر مسئول بخط نجدة الطفل أن الواقعة تمثل انتهاكًا صريحًا لقانون الطفل مشيرًا إلى أن ما حدث لا يُعد فقط مخالفة قانونية بل أيضًا تجاوزًا إنسانيًا وأخلاقيًا بحق فتاة لم تبلغ بعد سن الرشد، وشاب من ذوي الهمم قد لا يدرك تمامًا أبعاد هذا الارتباط.

وأضاف أن النيابة العامة بصدد اتخاذ قرارات حاسمة، تشمل حماية الطفلة ومساءلة المسؤولين عن تسهيل هذا الزواج، في إطار تطبيق القانون وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تُعرض الأطفال للخطر وتنتقص من كرامتهم وحقوقهم.

بعد بلاغ القومي للطفولة والأمومة، الموقف القانوني والطبي في زواج مصاب بمتلازمة داون من فتاة الشرقية

وأكد مصدر مسئول في مكتب حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المكتب أبلغ النائب العام بالواقعة بعد تلقيه بلاغًا رسميًا على خط نجدة الطفل برقم 102031، أفاد بأن العروس لم تبلغ السن القانونية للزواج (18 عامًا)، وأن العقد تم قبل اكتمال هذا السن، في مخالفة واضحة للقانون.

العروس ووالدتها،فيتو

ويُظهر الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته 27 ثانية، أجواء احتفالية تعكس فرحة العريس، بينما ظهرت العروس باكية خلال الحفل، ما أثار تساؤلات حول رضاها عن الزواج وظروف إتمامه.

وفي أول تعليق من الأسرة، أكدت أسرة العريس أن "من حق نجلهم، مثل أي شاب، أن يتزوج ويكوّن أسرة، خصوصًا أنه يعاني من وحدة شديدة ويحتاج إلى من يشاركه حياته ويهتم به"، مؤكدًا أن "الزواج تم بدافع إنساني وبموافقة الطرفين وأسرتيهما".

الزواج من قاصر دون إذن قانوني يُعد باطلًا، وقد يُعرض أولياء الأمور والمسؤولين عن العقد

من الناحية القانونية، أوضح محامي مختص في قضايا الأسرة أن "الزواج من قاصر دون إذن قانوني يُعد باطلًا، وقد يُعرض أولياء الأمور والمسؤولين عن العقد للمساءلة الجنائية.

كما أن وجود إعاقة ذهنية لدى أحد الطرفين قد يطعن في صحة العقد من الناحية القانونية والشرعية، مما يستوجب التحقق من مدى إدراكه الكامل لما أُقدم عليه."

متلازمة داون تؤثر على الوظائف الإدراكية والمعرفية

طبيًا، يرى أحد الأطباء النفسيين، أن متلازمة داون تؤثر على الوظائف الإدراكية والمعرفية، وهو ما قد يحدّ من القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية كالزواج، وبالتالي من الضروري إجراء تقييم نفسي دقيق للحالة، ضمانًا لحمايته من أي استغلال أو ضرر محتمل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.