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محافظات

بعد إنقاذ عروس الشرقية، إحباط محاولة تزويج طفلة في قنا

إنقاذ عروس الشرقية
إنقاذ عروس الشرقية

تمكنت الوحدة العامة لحماية الطفل في محافظة قنا، من إحباط زواج قاصر، في يوم زفافها، بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل واقعة الزفاف بقنا

وقالت سميحة سعد، مدير عام وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، إن الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز قوص تمكنت من إحباط زواج صغيرة قاصر تدعى م.إ.م.ب، عمرها 15 عاما عاما، بقرية حجازة قبلي، وذلك بعد بلاغ تلقاه خط نجدة الطفل بنية والدها بإتمام زفافها اليوم الخميس، في مخالفة واضحة لقانون الطفل الذي يمنع زواج الفتيات قبل إتمام سن 18 عاما.

وأكدت مدير عام وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، أنه على الفور انتقلت لجنة من حماية الطفل لموقع البلاغ وإحباط الزواج قبل إتمامه، مشيرة إلى أنه تم التشديد على والد الطفلة بالعدول عن إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانوني، وتعريفه بالأضرار الناتجة عن زواج القاصرات صحيا وقانونيا، وأخذ التعهدات اللازمة عليه بعدم إتمام زواجها قبل بلوغها السن القانوني 18 سنة، مؤكدة أنه سيجري متابعة الطفلة أسبوعيا للتأكد من عدم إتمام زواجها في الخفاء.

وكانت واقعة محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا لشاب يبلغ من العمر 22 عامًا مصاب بمتلازمة داون، أثارت حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري، بعد انتشار مقطع فيديو يوثّق لحظة عقد القران في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ظهرت فيه العروس باكية، ما أثار موجة من التعاطف والاستنكار في آن واحد.

وفي أعقاب انتشار الفيديو، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولة زواج القاصر، مؤكدًا أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بعزم والد الطفلة تزويجها دون بلوغها السن القانونية، لرجل حاصل على دبلوم زراعي ويعمل بإحدى الشركات الخاصة، الأمر الذي يعرض حياة الطفلة للخطر.

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