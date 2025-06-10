نجل شهيد الشهامة: كان فدائيًّا وترك لنا سيرة عطرة وذكريات لا تُنسى (فيديو)

روى أحمد خالد عبد العال، نجل الشهيد البطل خالد عبد العال، تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالده، قائلًا: "أبي مكث 7 أيام في مستشفى أهل مصر، وكانت حالته تتدهور في اليومين الأخيرين، ودخلت للاطمئنان عليه الساعة الواحدة ظهرًا، وكان قلبي يخبرني أنه سيفارق الحياة. وبعدها أخبرني مدير المستشفى بنبأ الوفاة".



كلمات إيمان وثبات في وداع الأب

وأضاف نجل شهيد الشهامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد: "كان دايمًا يردد: لله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله على كل شيء.. لا نقول إلا ما يُرضي الله: إنا لله وإنا إليه راجعون".

"القدوة.. والأب.. والصاحب"

واستكمل أحمد حديثه بحزن وفخر: "أتمنى أن تكون مسيرة أبي الشهيد خالد عبد العال قدوة لكل الناس. كان نعم الأخ، والصديق، والأب. مفيش أغلى من حضنه، وترك لنا كل شيء حلو. محبته للناس كانت لا توصف".



"عاش فدائيًّا.. ومات عاشقًا لوطنه"

وأكد أحمد أن والده كان دائمًا فدائيًا، يحب وطنه بشدة، ويؤمن بخدمته في أي حال من الأحوال، قائلًا:

"أبويا طول عمره بيحب البلد، وكان دايمًا يتمنى يخدمها، واختار الآخرة ونجح، ربنا يرحمه".



وصية حب وعطاء

وختم حديثه بكلمات مؤثرة عن إرث والده: "كل ذكريات أبويا حلوة، علمني الخير والمحبة، وقال لي: محبة الناس كنزك، واللي تعليك صلة الرحم. أتمنى من الشعب المصري كله الدعاء له بالرحمة، وأن ينير الله قبره".

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