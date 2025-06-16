مجموعة الأهلي، تعادل سلبي بين بورتو وبالميراس بالشوط الأول

كأس العالم للأندية، انتهى الشوط الأول من مواجهة بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "ميتلايف" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية في أمريكا.

حاول لاعبو بورتو مباغتة بالميراس في الدقائق الأولى، بعد انطلاقة رائعة في الدقيقة الثانية انتهت وتسديدة قوية من لاعب بورتو لكن حارس بالميراس تصدى للكرة بصورة رائعة.

وفي الدقيقة الخامسة، رد بالميراس بهجمة انتهت بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس بورتو.

وفي الدقيقة 14 أهدر بورتو فرصة أخرى، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى بالميراس إلى خارج الملعب.

استمرت فرص بورتو في الدقيقة 18 بعد رأسية قوية من فيرنانديز كادت أن تكون كرة هدف أول لكن بيريرا حارس بالميراس تصدى لها بأطراف أصابعه لينقذ مرماه من هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 41، أهدر بالميراس فرصة مؤكدة بعد انفراد من استفاو الذي توغل وأطلق تسديدة أرضية قوية لكن مدافع بورتو وضع قدمه في الوقت المناسب وتصدى للكرة وخرجت ركنية إلى خارج الملعب

وفي الوقت بدل الضائع، أنقذ حارس مرمى بورتو ودفاعه هدفا مؤكدا بعد هجمة ارتدت 3 مرات للاعبي بالميراس، ولكن في كل مرة ينقذها الحارس أو الدفاع من على خط المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل بورتو أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

جاء تشكيل بورتو أمام بالميراس في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: كلاوديو راموس.

خط الدفاع: مارتيم فيرنانديز، خوسيه بيدرو، إيفان ماركنو.

خط الوسط: جواو ماريو نيتو، ألان فاريلا، جابرييل فيجا، فرنسيسكو مورا.

خط الهجوم: فابيو فييرا، رودريجو مورا، سامو أموروديون. مرا

تشكيل بالميراس ضد بورتو في كأس العالم للأندية

فيما ضم تشكيل بالميراس ضد بورتو في كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: ويفرتون بيريرا دا سيلفا.

خط الدفاع: موريلو سيرمويرا، جوستافو جوميز، أجوستين جياي.

خط الوسط: خواكين بيكيريرز، دومينجو مورينو، ريتشارد ريوس، فيليبي أندرسون.

خط الهجوم: ماوريسيو، إستيفاو ويليان، فيتور روكي.

وانطلقت منافسات البطولة، فجر أمس الأحد، بمباراة بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي على ملعب "هارد روك" والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث يلعب فريقا بورتو وبالميراس ضمن نفس المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية التي تشهد مشاركة 32 فريقًا بنظامها الجديد.

ويواجه بورتو، بعد ذلك، كل من إنتر ميامي والأهلي يومي 16 و24 يونيو الجاري.

في حين أن بالميراس سيخوض مباراتيه ضد الأهلي وإنتر ميامي يومي 19 و24 من الشهر نفسه.

وتأهل بالميراس للمشاركة في البطولة بصفته بطل كأس ليبرتادوريس نسخة 2021، في حين أن التصنيف كان السبب وراء مشاركة بورتو.

وتعادل الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، دون أهداف، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "هارد روك".

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