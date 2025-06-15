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رياضة

رغم تعافي حسين لبيب، تأجيل اجتماع الزمالك لهذا السبب

حسين لبيب
حسين لبيب

تقرر تأجيل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الأحد وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها حسين لبيب رئيس النادي عقب تعرضه لوعكة صحية.

وكان من المفترض أن يعقد حسين لبيب اجتماعا مرتقبا مع مجلس إدارة النادي اليوم الأحد إلا أنه تم تأجيله بسبب عزاء والد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأقيم عزاء والد محمد طارق اليوم الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية.

 

ميدو يوصي بالتجديد للاعب الزمالك موسمين 

ومن ناحية أخرى أوصى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بضرورة التجديد لنبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض. 

متى ينتهي عقد نبيل عماد دونجا مع الزمالك؟ 

 وينتهي عقد دونجا مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل أي يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل. 

ميدو يوصي بالتجديد لدونجا 

 وقال مصدر في الزمالك إن ميدو أوصى بالتجديد لدونجا لمدة لا تقل عن موسمين بخلاف الموسم المقبل. 

وأشار المصدر إلى أن ميدو يرفض رحيل دونجا، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية في الفريق. 

وختم المصدر حديثه قائلا إن تراجع مستوى دونجا خلال الموسم المنقضي هو أمر طبيعي يحدث للعديد من اللاعبين ولكن فكرة بيعه غير مطروحة أيضا. 

 

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