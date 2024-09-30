ناصر منسي: عماد متعب مثلي الأعلى محليا وأتمنى اللعب مع أفشة

تحدث ناصر منسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن زملائه من لاعبي النادي الأهلي، وكذلك الأقرب له من بين لاعبي نادي الزمالك.

ناصر منسي مهاجم الزمالك

وقال ناصر منسي، خلال تصريحات لبرنامج “لعبة والتانية” الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن إمام عاشور صديقه من أيام المنتخب الأولمبي ومحمد مجدي أفشة ومحمد عبد المنعم صديقه المقرب.

وأضاف ناصر منسي: إمام عاشور لاعب جيد وأتمنى له التوفيق، لوليفاندوفسكي مثلي الأعلى من مهاجمي العالم، أما في مصر فمثلي الأعلى عماد متعب.

واختتم ناصر منسي: مصطفى شلبي وزيزو وشيكابالا أكثر من أحب اللعب معهم ويعطوني مساهمات دائمًا، وأتمنى اللعب دائمًا مع عبد الله السعيد ومحمد مجدي أفشة.

ناصر منسي: ليفاندوفسكي مثلي الأعلي أوروبيا.. وعماد متعب محليا

وتحدث ناصر منسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن اللاعبين المميزين في خط الهجوم محليًا وعالميًا.

وقال ناصر منسي، أن ليفاندوفسكي مثله الأعلى من مهاجمي العالم، أما في مصر فمثلي الأعلى عماد متعب.

وأضاف ناصر منسي: جوزيه جوميز يحبي ويثق فيا، وأنا مرتبط به وأعتبره مثل والدي، ومرتبط به جدا.

ناصر منسي: أتمنى الانضمام للمنتخب.. وواثق من قدرتي على صنع الفارق في هجوم " الفراعنة"

وقال ناصر منسي نجم نادي الزمالك، إنه يتمنى الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ناصر منسي، أتمنى التواجد في منتخب مصر، لكنها وجهة نظر الجهاز الفني، وأنا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت.

واختتم ناصر منسي: أثق من قدرتي على صنع الفارق في خط هجوم الفراعنة، وأتمنى أن أكون إضافة للمنتخب

ناصر منسي: أعد جماهير الزمالك بالتتويج بجميع البطولات.. والسوبر الإفريقي كان البداية

وجه ناصر منسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة قوية لجماهير نادي الزمالك، بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وقال ناصر منسي، إنه يعد الجماهير البيضاء بحصد جميع الألقاب والبطولات من أجل إسعادهم.

وأضاف ناصر منسي: السوبر الإفريقي كان البداية، وسنعمل على حصد جميع البطولات المقبلة، وأولها السوبر المصري.

واختتم ناصر منسي: أريد أن أوجه الشكر لجماهير الزمالك بعد تعبهم خلال الفترة الماضية وسفرهم إلى السعودية لدعمنا، وسأبذل كل ما لدي من أجل إسعادهم.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.