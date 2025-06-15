كأس العالم للأندية، بايرن ميونخ يضرب أوكلاند سيتي برباعية بعد 30 دقيقة

كأس العالم للأندية 2025، يتقدم بايرن ميونخ الألماني على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 4-0، بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب “تي كيو إل” ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية 2025.

جاءت رباعية بايرن ميونخ عن طريق كومان "هدفين"، بوي، أوليسي في الدقائق 6، 18، 20، 21.

تشكيل بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: بوي- ستانسيتش- جوناثان تاه- رافائيل جوريرو.

في خط الوسط: جوشوا كيميتش- بافلوفيتش- توماس مولر.

في خط الهجوم: أوليسي- هاري كين- كومان.

ويخوض العملاق البافاري منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه كلًا من بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيور الأرجنتيني، وأوكلاند سيتي.

وسبق لبايرن ميونخ أن تُوّج بلقب كأس العالم للأندية في مناسبتين، الأولى على حساب الرجاء المغربي، والثانية أمام تيغريس أونال المكسيكي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

وتنقل مباريات كأس العالم للأندية عبر مجموعة قنوات “mbc” هي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي على شبكة “DAZN” أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.