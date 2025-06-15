الأحد 15 يونيو 2025
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اقتصاد

سعر جرام الفضة في ختام تعاملات اليوم الأحد 15 يونيو 2025

الفضة - فيتو
الفضة - فيتو

الفضة، استقرت أسعار الفضة مساء اليوم الأحد، حيث سجل عيار 925  الأكثر تداولا حوالي 53.68 جنيها.

اقرأ التالى: بسبب التوترات، أسعار الفضة تشتعل في الأسواق العالمية وقفزات مفاجئة محليا

 

الفضة 
الفضة 

تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط

وتشهد أسعار الفضة العالمية استقرارا ملحوظا بعد الارتفاع الكبير منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث اتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط  إلى جانب الذهب، وتعتبر من الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات لتأمين رؤوس أموالهم، وهو ما يفسر الطلب المتزايد عليها مؤخرًا.

الحرب التي تحمل طابعًا إقليميًا واسعًا أثارت مخاوف من اتساع رقعة النزاع وتأثيره على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع احتمال تعطّل الطرق التجارية الحيوية في الخليج العربي، هذا القلق انعكس بشكل مباشر على الأسواق، ودفع بأسعار المعادن النفيسة نحو الارتفاع، في مقدمتها الفضة.

وترصد فيتو أسعار الفضة بمختلف العيارات فى السوق المحلية خلال السطور التالية: 

اقرأ التالي: سعر جرام الفضة اليوم 

 

الفضة 
الفضة 

 

التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية

ومع التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية لدى المستثمر ، فبينما يستمر الذهب في تصدر العناوين الرئيسية مع تسجيل مستويات قياسية جديدة حققت الفضة بحذر مكاسب قوية بنسبة 16% منذ بداية العام، ومع ذلك، تبدو الفضة منخفضة القيمة نسبيًا.

سعر أونصة الفضة 

سجلت سعر اونصة الفضة حوالى 1806 جنيه مصرى.

سعر جرام الفضة عيار 999 

وسجل جرام الفضة عيار 999 حوالى 58.16 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 925 

وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالى 53.68 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 800 

وسجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 46.23 جنيها.

 

الفضة - فيتو 
الفضة - فيتو 

 

ما هي نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) ؟ 

ويمكن القول أن نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) هي مقياس بسيط ومقنع ذو أهمية تاريخية، إنها تخبرك بعدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب اليوم، هذا الرقم يتراوح بين 40:1 و60:1، ونادرًا ما تتجاوز الــ  100، ومن الناحية التاريخية، كانت مثل هذه النسب المتمددة تتبعها فترات من تفوق أداء الفضة حيث تعود المعادن إلى علاقة التسعير طويلة الأمد. 

اقرأ التالي: مؤشر الذهب يبدأ فترة تصحيح قوية، الأونصة العالمية وصلت لهذا المستوى

 

الفضة - فيتو 
الفضة - فيتو 

المخاوف النقدية والجيوسياسية

وتمتد جاذبية الفضة إلى ما هو أبعد من الإشارات الفنية، على عكس الذهب، الذي تحركه بشكل أساسي المخاوف النقدية والجيوسياسية، تحظى الفضة بطلب مزدوج من المستثمرين والصناعة، حيث أن الفضة يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها ذهب الشعب، بينما تستفيد أيضًا من محركات صناعية قوية.

ماذا يحدث فى سوق الفضة؟

وحتى مع هذه العوامل الإيجابية، لم تعد أسعار الفضة بعد إلى مستوياتها المرتفعة في عام 2011 بالقرب من 50 دولارا، ولم تقترب الفضة حتى من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 49.95 دولار خلال موجة صعود المعادن الثمينة الحالية، فلا تزال الفضة أقل بنحو 35% من ذروتها التاريخية، في الوقت نفسه يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية للأسعار.

 

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