الأحد 15 يونيو 2025
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التنظيم والإدارة: ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف بالدولة المقرر إجراؤها حتى نهاية 2025

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الترتيب المبدئي لعقد امتحانات عدد من مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة حتى نهاية العام الجاري 2025.

 وذلك في إطار توجه الجهاز نحو تعزيز الشفافية، وتوفير رؤية تنظيمية واضحة تمكن المتقدمين من الاستعداد المبكر للامتحانات.

 

سد العجز داخل المؤسسات الحكومية

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ترتيب عقد الامتحانات جاء وفقًا لأولويات تلبية احتياجات الجهات الإدارية من الموظفين، بما يضمن توجيه الموارد البشرية بالكفاءات المطلوبة وفي التوقيت المناسب لسد العجز الفعلي داخل المؤسسات الحكومية، موضحًا أن الجهاز يحرص على المواءمة بين سرعة إنهاء الامتحان وجودة الإجراءات.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو


وأضاف أن هذا الإعلان يستجيب لتزايد استفسارات المتقدمين، ويؤكد التزام الجهاز بالعمل وفق خطة مدروسة تعكس تنظيمًا مؤسسيًا دقيقًا، مناشدًا المتقدمين بمتابعة ما ينشره الجهاز من اخبار وتنويهات على موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وبالطبع وسائل الإعلام، لمعرفة موعد امتحانهم.

 

ترتيب المسابقات المقرر عقد امتحاناتها

وجاء ترتيب المسابقات المقرر عقد امتحاناتها على النحو التالي:
- مسابقة شغل 3500 وظيفة معلم مساعد مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- استكمال مسابقة شغل 2700 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.
- مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف.
- مسابقة شغل 95 وظيفة سائق بمصلحة الجمارك.
- مسابقة شغل 36 وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
- مسابقة شغل 25217 في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- مسابقة شغل 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف.
- مسابقة شغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف.

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