التنظيم والإدارة يزف بشرى سارة للمتقدمين لمسابقات الوظائف الحكومية

قال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز أتاح خدمة جديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية تُمكّن المتقدمين للوظائف المعلنة من استعادة كود طلب التقديم في حال فقدانه، عبر إدخال الرقم القومي وذلك في إطار حرص الجهاز على تيسير الإجراءات على المواطنين.

وأكد نبيل أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للمتقدمين ومساعدتهم على متابعة موقفهم من المسابقات، بما يعكس التزام الجهاز بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الرابط الخاص بالخدمة متاح حاليًا على بوابة الوظائف الحكومية.

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