الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

قرار قضائي جديد فى محاكمة 70 متهمًا بقضية "اللجان الإدارية للإخوان"

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمقر محاكم بدر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 70 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان الإدارية لجماعة الإخوان"، والمقيدة برقم 56 لسنة 2025 جنايات أمن دولة طوارئ، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل لسماع أقوال الشهود.

 

 قضية "اللجان الإدارية للإخوان"

وبحسب أمر الإحالة، فإن الفترة الزمنية محل الاتهام تمتد من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2024، حيث تولى المتهمون من الأول وحتى الخامس قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخمسة الأوائل أشرفوا على هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية مرتبطة بجماعة الإخوان، فيما انضم المتهمون من السادس حتى السبعين إلى الجماعة ذاتها، بغرض تنفيذ أهدافها وتحقيق أنشطتها المحظورة.

كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الخامس، بالإضافة إلى متهمين آخرين في ترتيبات متفرقة (منهم المتهم الثامن عشر، والثامن والثلاثين حتى السادس والأربعين، والمتهمين الثامن والأربعين، الثاني والخمسين، الستين، الرابع والستين، السابع والستين، والثامن والستين) تهمًا بتمويل الإرهاب، من خلال توفير الأموال والمعلومات والمواد والأدوات للجماعة الإرهابية، لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وتستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

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