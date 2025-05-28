إصدار عملتين تذكاريتين احتفالا بذكرى إنشاء وزارة الاتصالات وجامعة الزقازيق

قرارات مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرين جنيهًا، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عامًا على إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار آخر بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الخمسين جنيهًا بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة الزقازيق.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية e-tax لتنفيذ خدمات الدعم الفني وتطوير التطبيقات المطلوبة في إطار مهام المصلحة واختصاصاتها المختلفة.

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