الأحد 15 يونيو 2025
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رياضة

وزير الرياضة يشكل لجنة للتحقيق في مسئوليات اتحاد الكاراتيه بعد وفاة اللاعب يوسف أحمد

اشرف صبحي،فيتو
اشرف صبحي،فيتو

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة متخصصة لتحديد المسؤوليات والاختصاصات المتعلقة برئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه وأعضائه، وكذلك الجهاز التنفيذي للاتحاد، في ضوء نتائج التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة بشأن واقعة وفاة اللاعب يوسف أحمد خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للكاراتيه التي أُقيمت بمحافظة الإسكندرية. 

وتهدف اللجنة إلى الوقوف على كافة الملابسات الإدارية والفنية المرتبطة بتنظيم البطولة، وبحث مدى الالتزام بتطبيق الأكواد الطبية الواردة في اللائحة الطبية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة، بما يشمل توافر الإجراءات الطبية الطارئة وسلامة اللاعبين أثناء المباريات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تفعيل دورها الرقابي والإداري، وضمان تطبيق مبادئ الحوكمة والمحاسبة المؤسسية، بما يمنع تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة، ويؤكد أن سلامة اللاعبين تمثل أولوية قصوى لدى الدولة.

وكان اللاعب يوسف أحمد قد تعرّض لفقدان الوعي وسقط أرضًا خلال إحدى مبارياته في البطولة، وتم نقله على وجه السرعة لتلقي الإسعافات، إلا أن جميع محاولات إنقاذه باءت بالفشل، ما أدى إلى وفاته وسط حالة من الحزن والأسى في الأوساط الرياضية.

وأسفرت التحقيقات الجارية عن إحالة عدد من المسؤولين باتحاد الكاراتيه إلى محكمة الجنح، بينما تستمر المتابعة الحثيثة للقضية من قِبل الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو إهماله.

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وفاة اللاعب يوسف أحمد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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