ضحايا الرياضات النزالية.. توقف قلب يوسف أحمد بعد ضربة في الصدر.. رامز حسام يفقد حياته بسبب لكمة قوية.. والبريطاني شريف لاوال «بالقائمة»

الرياضة غذاء الروح، ولكنها قد تتحول أحيانا إلى وسيلة لإنهاء الحياة نتيجة أخطاء واردة الحدوث في العديد من الرياضات النزالية والقتالية التي تعتمد في الأساس على توجيه الضربات واللكمات للخصم من أجل حصد النقاط وتحقيق الفوز في المواجهات والمباريات.

وشهدت الفترة الأخيرة عددا من الحوادث القوية التي أسفرت عن حالات وفاة داخل الملاعب سواء كانت محليا في مصر أو عالميا، وهو ما أعاد إلى الآذهان مرة أخرى، عدد من الأمور المتعلقة بتحريم بعض الرياضات التي قد تحدث خلالها إصابات خطيرة وأبرزها الملاكمة والمصارعة والكاراتيه أيضا.

الضربات الممنوعة في الالعاب

اللعب على كل الجسم متاح في جميع الألعاب.

وفاة لاعب الملاكمة

في عام 2023 وتحديدا 15 فبراير، سيطرت حالة من الصدمة على الوسط الرياضي المصري، بعد تعرض رامز حسام صاحب الـ27 عاما، للكمة قوية خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للملاكمة بمحافظة الغربية، أسطقته على الأرض فاقدا للوعي.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب فور نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، عن إصابته بنزيف داخلي وارتجاج في المخ نتيجة الضربة التي تعرض لها على يد منافسه، أسفرت عن دخوله في غيبوبة ثم وفاته متأثرا بالإصابة.

اتحاد الملاكمة حينها قال إن وفاة اللاعب قضاء وقدر، وأن اللاعب لم يكون لديه أي تاريخ مرضي أو مشاكل في القلب، وأن الضربة التي تعرض لها خلال المباراة لم تؤثر عليه أثناء اللقاء.

وأوضح اتحاد الملاكمة، أن الإصابات أمر وارد في أي منافسات رياضية باختلاف الألعاب والرياضات، وأن اللاعب كان يمتلك ملف طبي وكان يتمتع بصحة جيدة.

وفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد على

لم تكن حالة رامز حسام هي الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، حيث شهدت الساعات الماضية حادث أليم آخر، أسفر عن وفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد على إثر إصابة تعرض لها خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للكاراتيه بالمركز الأولمبي في الإسكندرية.

يوسف فقد الوعي بعد تلقيه ضربه في منطقة الصدر، ببطولة الجمهورية، وتم نقله إلى المستشفى ليدخل في غيبوبة استمرت 40 يوما، وسط محاولات طبية من أجل إعادته مرة أخرى إلى الحياة باءت جميعها بالفشل لتعلن المستشفى وفاته.

وأصدر اتحاد الكاراتيه بيانًا حول حالة اللاعب في ذلك الوقت، أكد فيه التزامه بتطبيق معايير الرعاية الصحية في البطولات التي يشرف عليها، حيث تم تجهيز البطولة بجهاز إنعاش قلبي كهربائي وسيارة إسعاف مجهزة، بالإضافة إلى وجود طبيب مشرف.

وأكد والد اللاعب في تصريحات صحفية أن نجله قد توفي، موضحًا أن يوسف تعرض لضربة قوية في منطقة الصدر بالقرب من القلب خلال المباراة، مما أدى إلى توقف عضلة القلب.

وقد خضع اللاعب لعمليات إنعاش قلبي رئوي متكررة بلغت سبع مرات، لكنه دخل في غيبوبة نتيجة تأثر خلايا المخ جراء الحادث،ورغم الجهود الطبية الكبيرة، لم يتمكن يوسف من استعادة وعيه، وتوفي بعد معاناة طويلة.

حوادث تودي بحياة اللاعبين يعتبرها البعض طبيعية ومتوقع حدوثها طالما كانت هناك منافسات رياضية في مختلف اللعبات، في حين يراها البعض الآخر، إنها ما لم تكن تحدث لو تواجدت الضمانات الطبية اللازمة في الملاعب والبطولات.

وفاة البريطاني شريف لاوال

كانت آخر مباراة لعبها الملاكم البريطاني شريف لاوال يوم 12 مايو 2024 والتي تسببت في وفاته عن عمر 29 عاما.

وتلقى لاوال ضربة قاضية على يد خصمه البرتغالي مالام فاريلا في الجولة الرابعة من مباراة الوزن المتوسط، ليسقط على الحلبة مغشيًا عليه قبل أن يلفظ أنفاسه بعد نقله إلى المستشفى.

ويعدّ شريف لاوال آخر الملاكمين الذين قضوا إثر النزال وقال عدد من المقربين من الملاكم البريطاني إنه انهار على الحلبة ولم يستطع النهوض مجددا رغم محاولات فريق الإسعاف إنقاذه.



الكونغولي أردي ندمبو

وتوفى الملاكم الكونغولي بعد دخوله في غيبوبة استمرت ثلاثة أسابيع إثر خسارته بالضربة القاضية أمام منافسه نيستور سانتانا.

تم نقل أردي ندمبو وهو أب لطفلين على وجه السرعة إلى مستشفى قريب بعد أن ظل فاقدًا للوعي لعدة دقائق في الحلبة، وتوفي يوم 25 أبريل 2024 متأثرا بالنزيف الذي تعرض له.



الياباني كازوكي أناجوتشي

وتوفى الملاكم الياباني البالغ من العمر 23 عامًا بسبب نزيف في المخ تعرض له أثناء خوضه نزالا في ديسمبر 2023.

وهزت وفاة أناجوتشي الأوساط الرياضية في اليابان ورياضة الملاكمة في العالم، وكان الملاكم قد خضع لعملية جراحية على الدماغ يوم 26 ديسمبر 2023 بعدما تعرض لإصابات قوية خلال الجولة العاشرة من نزال جمعه بمواطنه سييا تسوتسومي.



الجنوب أفريقي سيميسو بوثيليزي

وفقد الملاكم الجنوب أفريقي وعيه بالكامل داخل الحلبة متأثرا بإصابة في المخ بعد تلقيه لكمات قوية في نزال في الوزن الخفيف جمعه في يونيو2022 ببطل أفريقيا للوزن الخفيف في الاتحاد العالمي للملاكمة سيفيسيهلي منتونجوا، لتوفي على إثرها بعد عدة أيام.

الأردني راشد صويصات

توفي الملاكم الأردني (19 عاما) خلال بطولة العالم للشباب التي احتضنتها بولندا في 2021، وذلك بعد أيام من إصابة في الرأس عقب سقوطه بالضربة القاضية في الجولة الثالثة من النزال الذي جمعه بالإستوني أنطون فينوغرادوف في وزن تحت 81 كيلوغراما.

وأثارت الحادثة حزنا كبيرا في الساحة الرياضية بالأردن وفي بطولة العالم للشباب آنذاك، في حين أشارت بعض المصادر إلى أن صويصات كان يعاني من إصابة قديمة ومع ذلك دخل سباق المنافسة في بطولة العالم.



الأمريكي راندي كارفر

في مباراته ضد منافسه كاباري ساليم في سبتمبر1999، تعرض الملاكم الأمريكي راندي كارفر للعديد من الضربات في الرأس، قبل أن يسقط على الحلبة في الجولة العاشرة ولم يتمكن من النهوض ليتم الإعلان عن نهاية النزال.

وبعد أن فقد وعيه وتم نقله إلى المستشفى، توفى راندي كارفر بعد يومين، عن عمر ناهز 24 عاما، بسبب نزيف في الدماغ بحسب الأطباء.

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