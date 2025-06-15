وزير البترول يزور ميناء الإسكندرية لمتابعة تجهيز سفينة تغييز

أجرى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جولة تفقدية بميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال تجهيز سفينة التغييز "Energos Power"، تمهيدًا لتحركها وربطها على رصيف ميناء العين السخنة.

وجاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية وتكثيف استعدادات وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان الجاهزية الكاملة للبنية التحتية لقطاع البترول لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي خلال موسم الصيف.

وتأتى هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتعزيز مرونة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، من خلال إضافة وحدات تغييز جديدة قادرة على استقبال شحنات الغاز المسال المستورد وإعادة تغييزه وضخه مباشرة في الشبكة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الغاز خاصة لمحطات الكهرباء والقطاعات الحيوية خلال أشهر الصيف.

وخلال الزيارة، شهد المهندس كريم بدوى مدى تقدم الأعمال الأعمال الفنية والتعديلات اللازمة للسفينة التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية، ووجّه بأهمية تعجيل إتمام التجهيزات مع الالتزام الكامل بكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مصر أصبح لديها الآن ثلاث سفن تغييز، تعمل إحداها بالفعل بميناء سوميد بالسخنة، فيما يجرى تجهيز السفينتين الجديدتين – من ضمنهما "Energos Power" – للربط على موانئ سوميد وسونكر بالعين السخنة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد وضمان استدامة تدفقات الوقود، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية الجارية.

وأكد الوزير استمرار التنسيق الوثيق بين وزارتي البترول والكهرباء وجميع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف ضمان استقرار منظومة الإمداد لمحطات الكهرباء سواء من الغاز الطبيعي أو الوقود السائل (المازوت والسولار).

ورافق الوزير خلال الجولة كل من الدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي.

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