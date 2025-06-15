رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بمدينة نصر (ًصور)

تفقد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي بمدينة نصر، اليوم الأحد؛ للاطمئنان على سير العمل داخل لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "القسم الأدبي".

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد الدكتور طلعت السيد بمدينة نصر



وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتابع التزام اللجان بالضوابط المنظمة للامتحانات، وتأكد من وجود الإشراف الطبي خلال فترة الامتحانات، كما وجه بضرورة توفير جميع سبل الراحة للطلاب والطالبات خلال فترة الامتحانات.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

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