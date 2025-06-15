الأحد 15 يونيو 2025
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أخبار مصر

رعاية اجتماعية وصحية، وزير العمل يعتمد صرف 1.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، مبلغ مليون و957 ألفًا و842 جنيهًا من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، عبارة عن رعاية اجتماعية، وصحية، وتعويضات حوادث، يستفيد منها 827 عاملا غير منتظم في عدد من المحافظات.

الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة 

وأشار الوزير إلى أن هذا الدعم الجديد عبارة عن مليون و309 آلاف جنيه لعدد 306 عمال، رعاية اجتماعية وصحية خاصة بـ"زواج، ومواليد، وعمليات جراحية، ووفاة أقارب من الدرجة الأولى"، ومنح صحية بمبلغ  248 ألفًا و842 جنيهًا، لعدد 519 عاملًا، قيمة كشوف وإجراء تحاليل وأشعة وصرف علاج، وكذلك 400 ألف جنيه لأسرتي عاملين لقيا مصرعهما بحوادث بمحافظتي البحيرة والشرقية.

 

دعم وحماية العمالة غير المنتظمة

وأكد وزير العمل على أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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