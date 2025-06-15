الأحد 15 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزير العمل يُعلن عن 600 منحة مجانية لتدريب الشباب

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

أعلن وزير العمل محمد جبران خلال زيارته اليوم الأحد، إلى مركز تدريب شركة الحفر المصرية، عن تقديم 600 منحة مجانية للخريجين داخل "المركز" 

 

مبادرات لتنمية مهارات الشباب

 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل،

 

وذلك للخريجين في مجالات:الهندسة، والكهرباء، والميكانيا، والمعاهد الفنية، والدبلومات، للتدريب في "المركز"، لتأهيل الشباب على أنشطة وأعمال الشركة، وذلك بالتنسيق، مع المهندس  كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أسامة كامل رئيس مجلس الإدارة..

وأكد الوزير على أن هذه الدورات سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها في القريب العاجل، وفتح باب التقديم عليها عن طريق "رابط إلكتروني" خاص، مؤكدًا حرصه على المزيد من التعاون خاصة في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات في هذا الشأن،مُثمنًا إلتزام "الشركة" بتنمیة قدرات ومهارات الكوادر البشریة، حيث تقوم بتنفیذ برامج تدریب وتأھیل للمھندسین حدیثى التخرج لضمان استمراریة توافر الكفاءات المؤھلة،كما يُعد مركز التدریب التابع لشركة الحفر المصریة، أحد أبرز مراكز التدریب المتخصصة فى القطاع، حيث یحظى باعتمادات دولیة ویقوم بتقدیم برامج تدریبیة وفقًا لأحدث المعاییر العالمیة بما یسھم في تعزیز كفاءة العاملین بالشركة..

من جانبها رحبت قيادات الشركة برئاسة المهندس أسامة كامل رئيس مجلس الإدارة، بتكثيف التعاون والتواصل مع وزارة العمل،للإستمرار في رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل في هذا المجال شديد التخصص، واعداد،وتأهيل كوادر جديدة لدعم تنافسية الشركة ونجاحها.

 

حجم الأعمال خارج مصر

 

 كما إستمع الوزير من قيادات "الشركة" التي تأسست عام 1976،إلى خطة عملها خلال الفترة المُقبلة،وإستهداف التوسع وتنمیة حجم الأعمال خارج مصر مع عملاء جدد وعقد شراكات تستھدف أسواقًا جديدة في دول الھند، والإمارات العربیة المتحدة،و قطر، وسلطنة عُمان، وتركیا، والجزائر،ومنطقة غرب أفریقیا، والبرازيل، وتايلاند، كما تستهدف التوسع بالسعودية والكويت..

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