عمل سوهاج تنجح في صرف مستحقات 45 عاملا بإحدى الشركات

نجحت مديرية العمل بسوهاج في التوصل إلى تسوية ودية لصرف مستحقات 45 عاملًا بإحدى الشركات، عقب تقدمهم بشكاوى جماعية وفردية نتيجة تصفية الشركة وتعثرها ماليًا.

مكافآت نهاية الخدمة

وتم صرف نحو 20 مليون جنيه تشمل مرتبات متأخرة، ورصيد الإجازات، ومكافآت نهاية الخدمة، بالإضافة إلى تسليم العمال شيكات بمستحقاتهم وملفات الخدمة، وسداد مستحقات صندوق إعانات الطوارئ والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية مايو 2025.

دور مكاتب علاقات العمل

وأكدت إلهام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بضرورة تعزيز دور مكاتب علاقات العمل، والتفاعل مع مشكلات العاملين على أرض الواقع، والتوسع في التسوية الودية كأداة فعالة لحل النزاعات دون اللجوء للقضاء، بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار بين طرفي العملية الإنتاجية.

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