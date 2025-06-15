الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عمل سوهاج تنجح في صرف مستحقات 45 عاملا بإحدى الشركات

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
ads

نجحت مديرية العمل بسوهاج في التوصل إلى تسوية ودية لصرف مستحقات 45 عاملًا بإحدى الشركات، عقب تقدمهم بشكاوى جماعية وفردية نتيجة تصفية الشركة وتعثرها ماليًا.

مكافآت نهاية الخدمة

وتم صرف نحو 20 مليون جنيه تشمل مرتبات متأخرة، ورصيد الإجازات، ومكافآت نهاية الخدمة، بالإضافة إلى تسليم العمال شيكات بمستحقاتهم وملفات الخدمة، وسداد مستحقات صندوق إعانات الطوارئ والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية مايو 2025.

دور مكاتب علاقات العمل

وأكدت إلهام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بضرورة تعزيز دور مكاتب علاقات العمل، والتفاعل مع مشكلات العاملين على أرض الواقع، والتوسع في التسوية الودية كأداة فعالة لحل النزاعات دون اللجوء للقضاء، بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار بين طرفي العملية الإنتاجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التامينات الاجتماعية إعانات الطوارئ صندوق إعانات الطوارئ مديرية العمل بسوهاج محمد جبران وزير العمل علاقات العمل التأمينات الاجتماعي

مواد متعلقة

وزارة العمل: توفير 3209 فرص عمل جديدة للشباب في 14 محافظة

إطلاق مبادرة وزارة العمل لتقديم الخدمات المميكنة عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة بالدقهلية (صور)

وزارة العمل تواصل تنفيذ برامجها التدريبية المتخصصة لتنمية قدرات العاملين

وزارة العمل تكشف مفاجأة بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسئول سعودي

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 6 من مراقبي الثانوية العامة في انقلاب ميكروباص بسوهاج

حقيقة تسريب امتحاني التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

إذاعة جيش الاحتلال: خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت

بعد خفض كميات الغاز الطبيعي، أبو قير للأسمدة تعلن بدء تنفيذ خطة صيانة مصانع الشركة

الأشعة تثبت إصابة إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع إنتر ميامي في كاس العالم للاندية

تفاصيل تحطم مروحية تقل حجاجًا في الهند ومصرع ركابها

إسرائيل تصرخ وتل أبيب تبحث عن أحياء تحت الأنقاض، والنشطاء: المحتل يذوق مرارة غزة (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

بالجنيه والدولار.. أسعار الاشتراك في الرخص الأفريقية للمدربين المصريين والأجانب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات

من هو أكثر إنسان ظالم في الدنيا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية