محافظ سوهاج يتفقد غرفة عمليات مديرية التعليم ويتابع امتحانات الثانوية العامة

بالتزامن مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة..

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بديوان عام مديرية التربية والتعليم، وذلك بالتزامن مع انطلاق اليوم الأول من الامتحانات، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات بمختلف لجان المحافظة، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وأعضاء الغرفة.

محافظ سوهاج يتفقد غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم ويتابع سير الامتحانات

واطمأن المحافظ على انضباط العملية الامتحانية وعدم وجود أية معوقات أو مشكلات في اليوم الأول، مشيدًا بالتنسيق الجيد بين الجهات المعنية لضمان أداء الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة للطلاب.

كما أجرى "سراج" مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، حيث أكد خلالها اتخاذ المحافظة لكافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بالشكل اللائق، والاستمرار في بذل الجهد وتكثيف المتابعة حتى انتهاء آخر يوم في الامتحانات، لضمان تحقيق أعلى مستويات الانضباط والجودة، وخروج الامتحانات هذا العام بشكل متميز.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية التواجد الميداني المستمر من جميع القيادات التعليمية والتنفيذية، لمتابعة الأداء، مشيرًا إلى توجيهاته الواضحة لرؤساء الوحدات المحلية بالتواجد بمحيط اللجان والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لتأمين سير الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير المناخ الملائم للطلاب، وأولياء أمورهم المتواجدين في محيط اللجان على مسافات بعيده.

كما تفقد "سراج" غرفة العمليات الخاصة بامتحانات التعليم الفني، واطمأن على انتظام العمل بها، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي طارئ، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وهدوء دون أية معوقات.

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