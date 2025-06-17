خبير اقتصادي: استمرار الحرب الإسرائيلية الإيرانية تزيد من الضغوط على سوق الدولار

مع انتهاء اليوم الرابع على الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فإن هناك مخاوف من استمرار الحرب، وزيادة الضغوط على اقتصاد الدول، فما هو تأثير استمرار التصعيد العسكري على الاقتصاد المصري؟

تداعيات الحرب ستنعكس على أسعار السلع والخدمات فى مصر

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام، إن تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وخاصة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع سعر النفط سينعكس على أسعار السلع والخدمات فى مصر.

قطع الغاز عن مصر سيترتب عليه عجز أكبر في ميزان المدفوعات

وأضاف «رزق» لـ «فيتو» أن ذلك إضافة إلى قطع الغاز الإسرائيلي عن مصر مما يهدد انتظام حركه الكهرباء، واضطرار مصر إلى البحث عن بديل آخر، وهو ما يترتب عليه عجز أكبر في ميزان المدفوعات.

أثر ارتفاع أسعار النفط على السياسات النقدية للبنك المركزي



وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس على السياسات النقدية للبنك المركزي المصرى، إذ إنه من المحتمل مع توقعات ارتفاع مستويات التضخم، أن يشدد البنك المركزي السياسات النقدية، الأمر الذي يتسبب في رفع أسعار الفائدة، ومن ثم التأثير على معدلات الاستثمار وخطط التنمية داخل القطاعات المختلفة فى مصر.

تضرر سلاسل التوريد خاصة في ظل تصاعد التطورات

وقال «رزق» إنه يضاف إلى ما سبق تضرر سلاسل التوريد خاصة في ظل تصاعد التطورات في منطقة الشرق الأوسط، إذ حذرت اليونان وبريطانيا السفن التجارية من عبور البحر الأحمر وخليج عدن، كما حذرت شركتان متخصصتان في إدارة المخاطر والأزمات الأمنية السفن التجارية التي تعبر المنطقة من ضرورة اتخاذ احتياطيات إضافية، أو تجنب الإبحار في تلك المياه بشكل كامل.

تداعيات الحرب على أسعار السلع الأساسية

وأضاف: أن هذا الأمر أربك ممرات التجارة البحرية، وأجبر العديد من السفن على إعادة توجيه رحلاتها أو تأجيلها، الذي يؤثر على تكلفة أقساط التأمين البحري، وعلى تدفقات السلع المختلفة داخل الدول، بشكل ينعكس على انخفاض المعروض، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

أقساط حرب النزاع قفزت إلى 2% من قيمة السفينة لكل رحلة

وتابع: أنه مع إضافة رسوم حرب تتتراوح بين 0.05 %إلى 0.07% من قيمة السفينة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وفي البحر الأحمر وعبور قناة السويس، فإن أقساط حرب النزاع قفزت إلى 1- 2% من قيمة السفينة لكل رحلة.

زيادة تكلفة تشغيل الرحلات التجارية

وأشار إلى أن هناك تقديرات تشير أن الزيادات العامة في الأقساط تشكل الآن 0.5% أو أكثر للسفن العابرة وسط التوتر، ومن الناحية العلمية ستضيف هذه الأقساط مئات الألوف وقد تصل إلى ملايين الدولارات للتكلفة التشغيلية لكل رحلة تجارية.

الأزمات تزيد من الضغوط على سوق الدولار

وتابع أن هذه الأزمات تزيد من الضغوط على سوق الدولار، نظرا لتحول الاستثمارات قصيرة الأجل نحوه في ظل التوقعات المستقبلية التي ترتفع بها درجة المخاطرة، وبسبب انخفاض عائدات الممرات البحرية مثل قناة السويس وخليج عدن، الأمر الذي يرفع سعر الدولار ويخفض قيمة الجنيه المصري، ومن ثم تزداد الضغوط التضخمية داخل الدولة المصرية.

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