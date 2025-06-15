كشف حقيقة بلاغ اختطاف طفلة بالجيزة والداخلية تُحيل المُبلغة للتحقيق

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة بلاغ اختطاف طفلة بالجيزة.

بلاغ اختطاف طفلة بالجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بتغيب طفلة بمحافظة الجيزة، وادعت أن شخصًا مجهولًا تواصل معها هاتفيًا وأبلغها بأن الطفلة المتغيبة بصحبته.

وبالفحص والتحري، تبين عدم صحة الواقعة، وباستدعاء والدة الطفلة (مقيمة بمحافظة البحيرة)، أفادت بأنها كانت في زيارة لأقاربهم بمحافظة الجيزة، وأثناء ذلك خرجت نجلتها لشراء بعض المستلزمات لكنها لم تعد، كما أغلقت هاتفها المحمول، ثم تواصلت مع والدها الذي اصطحبها لاحقًا إلى المنزل، مؤكدة أنه لم يتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وبمواجهة المُبلغة، أقرت بأنها اختلقت واقعة الاختطاف مجاملةً لأهل الطفلة، دون التحقق من الحقيقة، مما تسبب في إثارة البلبلة.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لادعائها الكاذب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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